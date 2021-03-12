На Сочинской ТЭС импортозамещена система управления иностранной газотурбинной установкой

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Первая в России научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по модернизации системы автоматического управления (САУ) газотурбинной установки № 2 иностранного производства реализована в филиале «Сочинская ТЭС «АО «Интер РАО — Электрогенерация» в рамках программы по импортозамещению.

Сочинская ТЭС считается одной из самых молодых и современных станций в группе «Интер РАО». При её строительстве, в начале 2000 годов, использовалось оборудование и программное обеспечение иностранного производства. Спустя 15 лет эта система автоматического управления газовой турбиной (САУ ГТУ) технически и морально устарела.

«Оборудование было снято с производства примерно 12 лет назад, запасные части не производятся, техническая поддержка компанией-производителем не осуществляется. Сертифицированных специалистов, которые имеют право проводить ремонт этой системы, у нас в стране нет и в Европе практически не осталось. САУ прошлого поколения имеет ряд существенных недостатков, в частности применяемые контролеры не резервированы, операторская станция, построенная на системе Unix, последний раз производилась в 2003 году и др. В следствии этого риск длительного простоя турбины в случае сбоя в работе был очень велик. Установка современной отечественной системы управления позволила уйти от зарубежных поставок оборудования и привлечения иностранных специалистов для обслуживания», — рассказал начальник цеха автоматических систем управления (АСУТП) Михаил КРИВЧИКОВ.

В 2019 году было приято решение о включение САУ ГТУ Сочинской ТЭС в портфель проектов НИОКР на 2019 — 2020 год. Организацией, которая взяла на себя реализацию проекта, стала компания «ИНКОНТРОЛ».

В мае 2020 года, совместно с подрядными организациями, сотрудники Сочинской ТЭС приступили к монтажу нового оборудования и установке специального программного обеспечения, в ноябре система вышла на тестовые испытания.

Полностью реконструирована и система контроля механического состояния ГТУ, вместо американского оборудования установлена отечественная система Вибробит 300, которая уже прошла наладку и подписан акт о вводе её в опытную эксплуатацию.

Вся реализация проекта выпала на период карантина COVID-19. Частично персонал был выведен на удаленный режим работы, основная нагрузка легла на тех сотрудников, которые находились на станции.

«Замена САУ ГТУ большой и трудоёмкий проект. Задача стояла непростая, многое пришлось делать впервые. В работах были задействованы все технические специалисты станции. Наши сотрудники отработали как единый механизм и справились с задачей на отлично», ― отмечает и.о. директора Сочинской ТЭС Сергей Пономаренко.

Вместе с САУ ГТУ был заменен весь программно-технический комплекс 2 энергоблока. Теперь управление энергоблоком и ГТУ — это единая система, выполненная на базе контроллеров Regul производства отечественной компании «Прософт-Системы». Одновременная реализация этих проектов дала возможность производить пуск ГТУ и блока с одной кнопки.

«Теперь нам не нужно переходить от одного рабочего места к другому чтобы проверить показатели при пуске всего оборудования энергоблока. Все в одном месте. Внешне интерфейс поменялся не сильно, пиктограммы знакомы», — поделился впечатлениями старший машинист котлотурбинного цеха Дмитрий Чариков.

Если сравнивать станцию с живым организмом, то САУ — это её нервная система и мозг. Именно она подает сигналы турбине, отвечает за ее безопасность, режим работы и исправность. Без неё работа станции не возможна.

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