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Модернизация

Новая лазерная стыкосварочная машина запущена в эксплуатацию в ЦПМ-2 ЧерМК

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4eR-wIGr5GM

Лазерная стыкосварочная машина появилась в цехе покрытия металла № 2 производства плоского проката ЧерМК. Агрегат производит сварку металла без швов, что значительно позволяет увеличить объёмы производства.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4eR-wIGr5GM&t=36s

Северсталь, ЧерМК, Вологодская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    12.03.2115:44:15

    Сперва подумал, мол, а что этот сюжет тут делает? Машина-то установлена немецкая. Но потом досмотрел до того момента, где сказали о вышедших из строя оригинальных деталях и разработке нашими умельцами замены для них.

    #1227471
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