Новая лазерная стыкосварочная машина запущена в эксплуатацию в ЦПМ-2 ЧерМК
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4eR-wIGr5GM
Лазерная стыкосварочная машина появилась в цехе покрытия металла № 2 производства плоского проката ЧерМК. Агрегат производит сварку металла без швов, что значительно позволяет увеличить объёмы производства.
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12.03.2115:44:15