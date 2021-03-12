Новая лазерная стыкосварочная машина запущена в эксплуатацию в ЦПМ-2 ЧерМК

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Лазерная стыкосварочная машина появилась в цехе покрытия металла № 2 производства плоского проката ЧерМК. Агрегат производит сварку металла без швов, что значительно позволяет увеличить объёмы производства.