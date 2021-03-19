Новые детские сады открываются в регионах часть 3 ( 2021 г.)

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Республика Ингушетия

Административный район г.Магас

Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами и программой подготовки к школе открыли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в административном центре Ингушетии Магасе. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении созданы все необходимые условия.

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http://23rus.or...x.php?UID=33927

https://magas.b...etsad/86863798/

Рязанская область

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15 марта, в Рязани открылся новый детский сад № 38 в микрорайоне Дашково-Песочня.

Новое дошкольное учреждение построено в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», оно рассчитано на 290 детей. На данный момент, это самый большой детсад в Рязани. В детском саду будут функционировать 12 групп для детей раннего и дошкольного возраста. Стоимость строительства превысила 232 млн. рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.

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село Мурмин

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Открытие яслей в Мурмине позволит обеспечить местами в детском саду 60 детей в возрасте до трёх лет. Строительство осуществлялось в рамках национального проекта «Демография». Стоимость объекта составила более 93 млн руб.

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https://ryazan....silki/92078007/ (мурмин)

https://ryazan....h-vospitannikov ( мурмин)

https://7info.r...w=1616031840000

https://prozhiz...ij-detskij-sad/

Республика Саха-Якутия

В Нюрбе открылся новый детский сад © news.ykt.ru

11 марта в Нюрбе состоялось торжественное открытие нового детского сада «Кэскил» на 280 мест. В новом детском саду будут функционировать восемь групп из детских садов «Кэскил» и «Солнышко». Планируется прием детей с 1,5 лет.

© news.ykt.ru

© news.ykt.ru

https://news.yk.../article/117251

https://minobrn...view/id/3264220

Краснодарский край

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Детский сад будут посещать 290 детей. Всего открыты 13 групп, в том числе две группы на 46 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Здесь есть музыкальный и спортивный залы, прогулочные участки и веранды, спортивная площадка, групповые комнаты, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога.

© dip.krasnodar.ru

© dip.krasnodar.ru

https://admkrai...31/show/576570/

https://krasnod...y-sad/92143995/

Ставропольский край

В Ставрополе открылся новый детский сад-ясли на 300 мест © media.1777.ru

В жилом комплексе «Российский» открылся новый детский сад-ясли со сказочным названием «Лукоморье». Он сможет принять 300 ребятишек, в том числе и малышей от полутора до трёх лет. Это первый социальный объект в Ставрополе, построенный в рамках реализации государственной программы «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда»

© media.1777.ru

https://staprav...est_162518.html

https://news.17...sli-na-300-mest