Новые детские сады открываются в регионах часть 3 ( 2021 г.)
Республика Ингушетия
Административный район г.Магас
Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами и программой подготовки к школе открыли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в административном центре Ингушетии Магасе. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении созданы все необходимые условия.
http://23rus.or...x.php?UID=33927
https://magas.b...etsad/86863798/
Рязанская область
15 марта, в Рязани открылся новый детский сад № 38 в микрорайоне Дашково-Песочня.
Новое дошкольное учреждение построено в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», оно рассчитано на 290 детей. На данный момент, это самый большой детсад в Рязани. В детском саду будут функционировать 12 групп для детей раннего и дошкольного возраста. Стоимость строительства превысила 232 млн. рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.
село Мурмин
Открытие яслей в Мурмине позволит обеспечить местами в детском саду 60 детей в возрасте до трёх лет. Строительство осуществлялось в рамках национального проекта «Демография». Стоимость объекта составила более 93 млн руб.
https://ryazan....silki/92078007/ (мурмин)
https://ryazan....h-vospitannikov ( мурмин)
https://7info.r...w=1616031840000
https://prozhiz...ij-detskij-sad/
Республика Саха-Якутия
11 марта в Нюрбе состоялось торжественное открытие нового детского сада «Кэскил» на 280 мест. В новом детском саду будут функционировать восемь групп из детских садов «Кэскил» и «Солнышко». Планируется прием детей с 1,5 лет.
https://news.yk.../article/117251
https://minobrn...view/id/3264220
Краснодарский край
Детский сад будут посещать 290 детей. Всего открыты 13 групп, в том числе две группы на 46 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Здесь есть музыкальный и спортивный залы, прогулочные участки и веранды, спортивная площадка, групповые комнаты, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога.
https://admkrai...31/show/576570/
https://krasnod...y-sad/92143995/
Ставропольский край
В Ставрополе открылся новый детский сад-ясли на 300 мест © media.1777.ru
В жилом комплексе «Российский» открылся новый детский сад-ясли со сказочным названием «Лукоморье». Он сможет принять 300 ребятишек, в том числе и малышей от полутора до трёх лет. Это первый социальный объект в Ставрополе, построенный в рамках реализации государственной программы «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда»
https://staprav...est_162518.html
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19.03.2116:26:07