«Галичский автокрановый завод» выпустил новый автокран

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АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», представило новую модель автокрана КС-75721-2 ГАЛИЧАНИН грузоподъемностью 70 тонн с длиной стрелы 42,0 м на новых рестайлинговых шасси МЗКТ-750003 (8×4), в который установлен дизельный, шестицилиндровый, с рядным расположением цилиндров, с турбонаддувом двигатель Ярославского моторного завода ЯМЗ-653-05 мощностью 419 л.с.

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Новая модель имеет габариты 14730×2550×3990 (длина х ширина х высота), мм и способен эксплуатироваться при температурах от -40 до + 40 градусов по Цельсию.

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

В настоящий момент завод освоил выпуск пяти моделей семидесятитонных автокранов, выполненных на шасси КАМАЗ, Вольво и МЗКТ (также имеется возможность изготовления на шасси MAN, IVECO, SCANIA) и способных поднимать грузы массой до 2,6 тонн на высоту до 57,1 м.

В линейке выпускаемых заводом автокранов представлены модели грузоподъемностью 25, 32, 35, 50, 70 и 100 тонн, изготовленных на шасси отечественных и зарубежных автомобилей.