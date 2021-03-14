Все заправщики «Газпром нефти» в российских аэропортах перешли на электронный документооборот

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Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — завершил переход на электронный документооборот с авиакомпаниями и поставщиками услуг во всех топливно-заправочных комплексах в России. Благодаря внедрению цифрового сервиса количество бумажных документов между участниками топливозаправочного процесса сократилось на 90%.

Цифровой сервис «Газпромнефть-Аэро» позволяет авиакомпаниям автоматически распределять затраты по каждому рейсу, воздушному судну, аэропорту, топливу или услуге, проводить акты сверки, протоколы согласования цен и другие документы в онлайн-режиме. В соответствии с российским законодательством электронный пакет документов подписывается электронно-цифровой подписью и передается через независимого оператора системы. В пакет входят российский универсальный передаточный документ и документы в XML-формате по стандартам IATA*, применяемые в мировой авиатопливной отрасли. Таким образом, клиенты «Газпромнефть-Аэро» стали получать информацию в едином формате как по российским, так и по зарубежным заправкам.

Внедрение современных технологий и цифровых систем позволяет не только кратно увеличить скорость передачи и обработки данных, но и обеспечить высокий уровень экономической безопасности и финансового контроля. На сегодняшний день в единой базе данных хранятся и анализируются все юридически значимые документы о заправках «в крыло» от Калининграда до Анадыря.

Переход на электронный документооборот в «Газпромнефть-Аэро» начался в 2018 году. Последним ТЗК, подключенным к цифровой системе, стало авиатопливное предприятие в Чукотском автономном округе, где были задействованы спутниковые каналы передачи данных. На сегодняшний день к системе уже подключены 46 ТЗК «Газпромнефть-Аэро», расположенных в России, сервисом пользуются свыше 90 российских и иностранных авиакомпаний.