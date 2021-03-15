УК «Кузбассразрезуголь» обновляет автопарк

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АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) обновляет парк карьерных автосамосвалов. 15 новых машин уже вышли на линию, еще 12 находятся на сборочных площадках предприятий Компании.

Всего в текущем году в рамках действующего долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве с БелАЗом на предприятия УК «Кузбассразрезуголь» будет поставлен 41 новый самосвал. Они предназначены для обновления автопарка Кедровского, Бачатского и Калтанского угольных разрезов.

«В этом году мы ожидаем поступление 17-ти новых БелАЗов, — отмечает начальник технологической автоколонны № 2 филиала «Кедровский угольный разрез» Денис Наумов, — то есть парк карьерных самосвалов предприятия обновится примерно на 30 процентов. Сегодня десять машин уже приступили к работе, еще пять — в процессе сборки. Оставшиеся БелАЗы ожидаем весной».

Подавляющая часть поставки, 40 машин — это БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн. Это самая востребованная модель для разрезов УК «Кузбассразрезуголь» — эти большегрузы обеспечивают оптимальное сочетание с экскаваторным парком, ставка в котором сделана на использование машин большой единичной мощности, что позволяет добиваться максимальной производительности в работе горнотранспортного комплекса.

Еще для одной машины, 130-тонника БелАЗ-7513D, оснащенного нетипичным для этой модели двигателем Weichai, Краснобродский разрез Компании выступит испытательным полигоном.