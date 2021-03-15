«Группа ГАЗ» начала производство автобусов на сжиженном природном газе

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На Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ» стартовало серийное производство автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Первые экологически чистые машины поставлены в Челябинск. Автобусы ЛиАЗ-5292 LNG расширяют линейку газовой техники «Группы ГАЗ», выпускающей автобусы и коммерческие автомобили на сжатом природном газе (CNG).

«Группа ГАЗ» начала серийное производство автобусов ЛиАЗ-5292 LNG (liquefied natural gas — сжиженный природный газ). Первые семь машин отгружены в Челябинск. Городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающимся в России. Автобус успешно зарекомендовал себя в тестовой эксплуатации осенью 2020 года в Челябинске, в данный момент тестовые испытания модели ЛиАЗ-5292 LNG проходят в Санкт-Петербурге.

ЛиАЗ-5292 LNG — высоко экологичный автобус. ЛиАЗ-5292 LNG комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536. Сжиженный газ хранится в криобаке под давлением не выше 19 атмосфер. Объем криобака в 375 л обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Технологии, применяемые в автобусе, сохраняют постоянную температуру топлива -160°С и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды. Топливный бак расположен в заднем свесе машины, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к техническому обслуживанию без необходимости демонтажа емкости.

Новая модификация автобуса рассчитана на перевозку 111 пассажиров и сохраняет все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, систему книлинг (наклон кузова в сторону остановки для удобства посадки и высадки пассажиров). В автобусе установлена система климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение, ЭРА-ГЛОНАСС, электронные маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой. ЛиАЗ-5292 LNG оборудован механической аппарелью для въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива. «Группа ГАЗ» является ведущей компанией в России по производству коммерческого транспорта на газовом топливе. Компания выпускает полный модельный ряд техники на сжатом природном газе (compressed natural gaz, CNG): автобусы всех классов и назначений, коммерческие автомобили и специальную технику на их базе. Каждая модель перед началом серийного производства проходит длительные испытания для обеспечения безопасности и надежности: на испытательных полигонах, в сложном рельефе, в условиях тестовой эксплуатации на реальных маршрутах. Партнерство «Группы ГАЗ» с ведущими производителями газового оборудования, полный цикл испытаний и современные технологии производства позволяют обеспечить максимальную надежность работы техники.