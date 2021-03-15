В ЦАГИ прошли исследования модели нового широкофюзеляжного самолета CR929

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Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») завершили очередную фазу испытаний модели нового российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) CR929.

Ранее в аэродинамической трубе Т-128 (АДТ) ЦАГИ были проведены экспериментальные исследования тематической модели с двумя вариантами крыльев. Целью работ было определение крейсерских аэродинамических характеристик и влияния отклонения органов управления.

На данном этапе ученые исследовали базовую аэродинамическую модель ШФДМС (CR929) с серповидной законцовкой крыла.

© www.tsagi.ru

«Принципиальным отличием крыла изучаемой модели является очень большое сужение, которое снижает вес конструкции. Его показатель является рекордным для отечественных гражданских авиалайнеров. Однако, в то же время, такое решение является серьезным вызовом для аэродинамиков, здесь важно не допустить появления срывных явлений на концах крыла, — как при малых, так и при больших скоростях полета», — прокомментировал начальник отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП «ЦАГИ», руководитель проекта, кандидат технических наук Иван Чернышев.

Эксперименты проводились при скоростях вплоть до М=0.96 и числах Re=3.5 — 5 млн. Также специалисты института проводили визуализацию обтекания методом жидких кристаллов, с помощью технологии видеограмметрии, определяли деформацию крыла. Полученные результаты подтвердили высокое аэродинамическое качество компоновки и проектную крейсерскую скорость полета М=0.85, а также прогнозируемые повреждения модели в АДТ.

Следующий этап экспериментов запланирован на 2021 год. Ученым института предстоит выяснить особенности обтекания модели с адаптивной задней кромкой крыла на крейсерских режимах полета и исследовать характеристики модифицированных пилонов двигателей.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС) CR929 — проект перспективного совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолета, рассчитанного на 250-300 пассажиров. Разрабатывается российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» и китайской COMAC. Буква С обозначает China, а R — Russia. Заказчик работ — ПАО «Корпорация «Иркут».