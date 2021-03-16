Сдан очередной тяжелый токарный станок РТ117-8 для компании из Египта
Новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ117 РМЦ-8 © www.stankoservice-rzn.ru
Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» изготовлен второй токарный станок для Египетской компании. Заказ выполнен в рамках контракта на поставку тяжелых универсальных токарных станков.
Новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ117 РМЦ-8 © www.stankoservice-rzn.ru
Новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ117 РМЦ-8 © www.stankoservice-rzn.ru
Токарно-винторезный станок РТ817 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и питчевых. Максимальный диаметр устанавливаемой над станиной детали 1200 мм. Максимальная длина заготовки в центрах — 8 метров.
Суппортная группа токарного станка РТ117 © www.stankoservice-rzn.ru
Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.
Токарный станок РТ117 оснащается усиленной задней бабкой с электрическим приводом повышенной грузоподъёмности. В пиноли задней бабки расположен шпиндель позволяющий устанавливать стандартные токарные патроны и другие инструменты.
Задняя бабка 1658 с токарным патроном © www.stankoservice-rzn.ru
Видео с испытаний работы патрона:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_jfcNgZ2YRs
Краткие технические характеристики РТ117-8:
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 8000 мм
- Диаметр обрабатываемой детали над станиной — до 1140 мм
- Диаметр обработки над суппортом — до 900 мм
- Масса станка с оборудованием около 20 тонн
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