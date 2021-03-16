Сдан очередной тяжелый токарный станок РТ117-8 для компании из Египта

Новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ117 РМЦ-8 © www.stankoservice-rzn.ru

Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» изготовлен второй токарный станок для Египетской компании. Заказ выполнен в рамках контракта на поставку тяжелых универсальных токарных станков.

Новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ117 РМЦ-8 © www.stankoservice-rzn.ru

Токарно-винторезный станок РТ817 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и питчевых. Максимальный диаметр устанавливаемой над станиной детали 1200 мм. Максимальная длина заготовки в центрах — 8 метров.

Суппортная группа токарного станка РТ117 © www.stankoservice-rzn.ru

Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.

Токарный станок РТ117 оснащается усиленной задней бабкой с электрическим приводом повышенной грузоподъёмности. В пиноли задней бабки расположен шпиндель позволяющий устанавливать стандартные токарные патроны и другие инструменты.

Задняя бабка 1658 с токарным патроном © www.stankoservice-rzn.ru

Видео с испытаний работы патрона:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_jfcNgZ2YRs

Краткие технические характеристики РТ117-8:

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 8000 мм

Диаметр обрабатываемой детали над станиной — до 1140 мм

Диаметр обработки над суппортом — до 900 мм

Масса станка с оборудованием около 20 тонн