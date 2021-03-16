Завод каменной ваты в Рязани увеличил мощности и объем экспорта

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В 2020 году «Завод ТЕХНО» в Рязани увеличил объем производства минеральной ваты на рекордные 11%, выпустив 3,8 млн куб. м готовой продукции. Доля экспорта за год выросла с 15% до 29%. В прошлом году инвестиции в рязанский завод каменной ваты составили 188 млн рублей.

В 2020 году предприятие реализовало ряд значимых экологических проектов, в том числе обновило цех сырья и переработки отходов. Это позволило повысить мощность и скорость работы линии и увеличить объем перерабатываемого и безопасно утилизируемого материала. Сегодня завод перерабатывает более 95% собственных отходов производства.

Кроме того, завод модернизировал оборудование и начал выпуск новых материалов. Количество наименований продукции выросло на 15%: сегодня ассортимент предприятия насчитывает более 1500 видов строительной и технической изоляции, а также субстратов для сельского хозяйства. Продукция завода поставляется во все федеральные округа России и экспортируется в 29 стран, среди которых европейские государства (Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и др.), а также Китай и Япония.

В 2021 году компания собирается реорганизовать линию по выпуску технической изоляции и увеличить ее мощность, а также совершенствовать существующие производственные процессы. Значительная часть инвестиций будет потрачена на продолжение проектов по защите окружающей среды. Всего в 2021 году ТЕХНОНИКОЛЬ планирует вложить 526 млн рублей в производство каменной ваты в Рязани.