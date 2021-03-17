Участок по производству деталей для авиадвигателей открыли на московском комплексе «Салют»

© uecrus.com

Новый высокотехнологичный участок для изготовления деталей для авиадвигателей открылся на производственном комплексе «Салют» в Москве.

Предприятие за счет ввода участка сможет сократить сроки выпуска деталей до 30%, и до 70% увеличить объем их производства, что позволит увеличить выручку за счет применения высокопроизводительного оборудования и методов бережливого производства на 7%. Это очень значительный показатель.

Власти Москвы предоставляют предприятиям широкий спектр мер поддержки, в том числе по внедрению современных цифровых технологий.

Что касается конкретно цифровизации который назвали Банк технологий. Проект заключается в том, что мы собираем и аккумулируем в одном месте — на своем портале, информацию о производителях программного обеспечения, которые работают в Москве. С демонстрацией этого программного обеспечения, с подтверждением качества этого программного обеспечения. Программное обеспечение на новом участке сделан московским предприятием из Банка технологий.

О новом участке

«Новый участок предназначен для изготовления дисков и лабиринтов авиационного двигателя. Линия построена по принципам бережливого производства с применением современных цифровых технологий», — отметил руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.

Мониторинг оборудования на новом участке осуществляет электронная система АИС «Диспетчер», которая в режиме реального времени отображает данные о его работе, анализирует причины простоев, помогает решать вопросы по облуживанию и ремонту.

Производственный комплекс «Салют» АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) госкорпорации «Ростех» занимается разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием авиадвигателей и осуществлением авторского надзора в эксплуатирующих организациях. Предприятие обладает производственными возможностями для осуществления полного цикла изготовления авиационных двигателей, а также современной экспериментальной базой.