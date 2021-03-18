Рыбаки Приморья начали поставки продукции в Африку

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В условиях, когда почти все рынки КНР оказались закрытыми для рыбной продукции с Дальнего Востока, российские рыбопромышленники смогли найти новых потребителей.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с начала 2021 года специалистами управления оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов в следующие страны: 150,9 тысяч тонн направлены в Южную Корею, всего 23,7 тысяч тонн рыбопродукции — в КНР, и впервые среди импортеров появились страны Западной Африки — Бенин, Кот-д'Ивуа́р и Того.

В эти страны управлением Россельхознадзора оформлены на экспорт партии рыбной продукции общим весом 20,9 тысяч тонн. Годом ранее товар у приморских рыбаков начала покупать Нигерия.

Кроме того, с начала года выловленная в Приморье рыба отправлена в Японию, Таиланд и Вьетнам. Небольшие поставки также сделаны на Ямайку.

Все экспортные партии товара соответствуют требованиям Евразийского экономического союза и требованиям стран-импортеров.