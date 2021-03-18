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Экспорт

Рыбаки Приморья начали поставки продукции в Африку

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В условиях, когда почти все рынки КНР оказались закрытыми для рыбной продукции с Дальнего Востока, российские рыбопромышленники смогли найти новых потребителей.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с начала 2021 года специалистами управления оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов в следующие страны: 150,9 тысяч тонн направлены в Южную Корею, всего 23,7 тысяч тонн рыбопродукции — в КНР, и впервые среди импортеров появились страны Западной Африки — Бенин, Кот-д'Ивуа́р и Того.

В эти страны управлением Россельхознадзора оформлены на экспорт партии рыбной продукции общим весом 20,9 тысяч тонн. Годом ранее товар у приморских рыбаков начала покупать Нигерия.

Кроме того, с начала года выловленная в Приморье рыба отправлена в Японию, Таиланд и Вьетнам. Небольшие поставки также сделаны на Ямайку.

Все экспортные партии товара соответствуют требованиям Евразийского экономического союза и требованиям стран-импортеров.
Источник: https://rg.ru/2021/03/18/reg-dfo/ry...avki-rybnoj-produkcii-v-afriku.html

экспорт
  • Нет аватара nabludatel71
    18.03.2116:37:43

    Африка — это, конечно, хорошо. Но только это страны бедные, и они традиционно покупают дешёвую рыбу. Минтай им не по карману. А если его продали им с большой скидкой, особенно с учётом транспортировки из Приморья, — много ли от этого радости?

    #1228115
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      18.03.2117:27:29

      Почему страны бедные то. Китай торгует и радуется. А если мы начали торговать

      то без радости.   

      #1228125
      • Нет аватара nabludatel71
        18.03.2120:40:18

        Мы тоже с ними торгуем. Пшеницей, удобрениями, нефтепродуктами. Причём тут это? Я написал про покупательскую способность, которая определяет потребительские предпочтения. И если страна обычно закупает какую-нибудь сайду по 0,6 долл./кг, то минтай, продававшийся в Китай по 1,5 долл./кг, её не интересует.

        #1228143
  • Нет аватара Лес
    18.03.2119:25:49

    Африка — это, конечно, хорошо. Но только это страны бедные, и они традиционно покупают дешёвую рыбу.
    Покупка дешевой рыбы не следует однозначно из бедности страны. Это может следовать из продовольственной проблемы и необходимости насытить продовольственный рынок африканских стран.

    Отредактировано: Лес~19:47 18.03.21
    #1228136
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