Хабаровский «Дальэнергомаш» представил новый вид продукции
Предприятие «Дальэнергомаш» в Хабаровске готово выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции — центробежным нагнетателем воздуха Аэро 560/1.6, который предназначен для работы в технологическом процессе очистки сточных вод. Выпуск линейки таких машин позволит значительно увеличить выпуск продукции.
Опытный образец нового воздушного нагнетателя разработан в рамках политики по импортозамещению, которая успешно реализуется в крае. Стендовые испытания нового изделия проводились с 2019-го по 2020 годы, уточнило руководство «Дальэнергомаша». «Некоторые его характеристики превосходят даже зарубежные аналоги», — заверили на предприятии.
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