Компания ПРОДИС.НДТ разработала первый отечественный рентгеновский счетчик SMD компонентов

© prodis-tech.ru

Компания ПРОДИС.НДТ завершила разработку нового продукта — первого отечественного рентгеновского счетчика компонентов. Это изделие использует источник и детектор рентгеновского излучения для съемки микроэлектронных компонентов в различных катушках, тубусах, пеналах и обрезках лент. Далее методы математической обработки изображений позволяют подсчитать точное количество частиц или компонентов. Данный метод подсчета широко используется для учета остатков SMD компонент в бобинах на участках автоматического монтажа радиоэлектронных изделий.

Для удосбва использвоание счетчик оборудован сканером и принтеров QR/штрих кодов и может быть интегрирован в систему предприятия заказчика.

Доступно исполнение счетчика с детектором высокого разрешения, способным различать компоненты типоразмера 01005! Также доступна система программирования алгоритмов подсчета с учетом особенностей конкретного производства.

Ниже вы можете видеть рентгеновские снимки бобин с SMD компонентами типоразмеров 0201 и 0603 в качестве примера работы счетчика.

© prodis-tech.ru

© prodis-tech.ru