В Саратове введен в эксплуатацию новый производственный корпус концерна «КРЭТ»

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В конструкторском бюро промышленной автоматики «Концерна КРЭТ» введен в эксплуатацию новый производственный корпус. Инвестиции в проект составили порядка 150 млн рублей. Благодаря модернизации повысилась эффективность работы предприятия, существенно возросли и его производственные возможности. Предполагается, что за счет увеличения объема выпускаемой продукции выручка КБПА достигнет к 2023 году 1,9 млрд рублей.

Производственные площади предприятия увеличились на 5000 кв. м, что позволит КБПА освоить новые направления работы. Одним из первых станет внедрение системы обслуживания выпущенной продукции в течение жизненного цикла изделий. Ожидается, что уже в 2021 году дополнительная выручка от данного направления составит 120 млн рублей, а к 2023 году достигнет 300 млн рублей.

В новое здание перемещены: инструментально-механическое производство, деревообрабатывающий цех, гараж, службы главного технолога и главного энергетика, серийно-конструкторский отдел и отдел электромеханизмов. При этом в освободившихся помещениях основного корпуса планируется разместить испытательный центр и опытное производство перспективной продукции. Уже сейчас КБПА прорабатывает проект, направленный на выпуск новой гражданской продукции.

Работа на новой площадке организована в соответствии с концепцией бережливого производства, с учетом рекомендаций Федерального центра компетенций. Данный подход, учитывающий особенности технологического цикла, гарантирует повышение эффективности производственных процессов, а соответственно, и увеличение объема выпускаемой продукции.

АО «КБПА» — разработчик и производитель систем и элементов систем автоматического управления, пилотажных и пилотажно-навигационных комплексов, навигационных вычислителей для различных типов летательных аппаратов.