Новые и отремонтированные медицинские центры, поликлиники, ФАПы. Обзор
Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте.
Два новых медицинских центра открыты в Красноярском крае
В Ачинске открылся новый медицинский центр, предназначенный для лечения пациентов с внебольничной пневмонией
В Ачинске «Медицинский центр помощи и спасения» построен на территории краевого центра охраны материнства и детства № 2. Его строительство началось в апреле 2020, стоимость работ составила более 500 млн рублей. Он рассчитан на 60 мест с возможностью расширения до 90.
В учреждении действуют приёмно-диагностическое отделение, отделения реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием — аппаратами СКТ, ИВЛ, УЗИ экспертного класса, лабораторной и функциональной диагностики. Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.
Одной из основных особенностей центра является наличие систем очистки воздуха и сточных вод. На прилегающей территории построена дезинфекционная мойка для автомобилей скорой медицинской помощи, кислородная станция и другие вспомогательные сооружения. Большая часть здания окружена открытой галереей, по которой будут транспортировать больных, тем самым избегая пересечения потоков. Пациентов будут размещать в изолированных боксах с индивидуальными входами.
По словам главврача Красноярского краевого центра охраны материнства и детства № 2 Александра Третьякова, центр полностью укомплектован кадрами. Медицинскую помощь здесь будут оказывать 60 человек — сотрудников лечебно-профилактических учреждений Ачинска и привлеченных специалистов.
После улучшения эпидемиологической обстановки медицинский центр будет переоборудован в иммунологический центр.
Новый медицинский центр помощи и спасения построен в посёлке Богучаны
Он стал седьмым и финальным медцентром для лечения пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19, построенным в городах Сибири и Урала.
Инвестор проекта — компания «РУСАЛ» направила на их строительство и оснащение центров 4 млрд рублей. Возведенными объектами жители Красноярского края будут пользоваться бесплатно.
Богучанский медицинский центр развёрнут на территории районной больницы, он рассчитан на 60 мест с возможностью расширения до 90. Помимо палат для пациентов здесь оборудованы кабинеты бронхоскопии, УЗИ-диагностики, компьютерной томографии, лаборатория экстренных анализов, дезинфекционное отделение. Центру спасения также переданы средства индивидуальной защиты, в том числе специальная защитная экипировка для врачей. На прилегающей территории построена дезинфекционная мойка для автомобилей скорой медицинской помощи, кислородная станция.
«Здесь оборудование самого высшего класса. Такой медицинский центр является образцом, по которому можно строить медучреждения не только в районе, но и в крае, и в стране. Речь идёт о сверхрекордных темпах строительства, применении современных технологий. Эта больница — большое подспорье в борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо оказания медицинской помощи она станет одним из стимулов для развития территории, поскольку поможет сделать жизнь людей такой, какой они заслуживают», — рассказали на открытии Центра.
Что ещё важно: строительство медицинского центра помощи и спасения в Богучанском районе создаёт качественно новую медицину в отдалённой части Красноярского края. После улучшения эпидемиологической обстановки в территории медучреждение может быть перепрофилировано. По словам главного врача Богучанской районной больницы Марины Безруких, одним из возможных направлений станет реабилитация пациентов после перенесённых инфекционных заболеваний и ковидной пневмонии.
В Заводоуковске Тюменской области открылась новая стоматологическая поликлиника
В ней всё новое: начиная с предметов мебели и заканчивая стоматологическими креслами. В ортопедическом кабинете появилась литейная установка для изготовления цельно-литых коронок. Кроме удобных для пациентов и сотрудников стоматологических установок, в числе оборудования есть аппарат ОПТГ или ортопантомограмма, который позволяет делать панорамный снимок всего зубочелюстного аппарата. На основании масштабного исследования подбирается тактика дальнейшей терапии.
Кроме всего, в поликлинике появился отдельный кабинет для детей.
Новое местонахождение стоматологической поликилники станет более удобным для жителей округа (расположена она по улице Хахина, рядом с детским отделением).
Новая поликлиника надеется успешно конкурировать с частными стоматологическими лечебницами.
В Мостовском районе Краснодарского края в пос. Восточном открылся офис врача общей практики
На строительство и проектирование офиса направлено 16 млн рублей. Здесь будут обслуживать более 1600 жителей, в том числе 250 детей. Амбулатория включает в себя прививочный и процедурный кабинеты, дневной стационар, кабинеты доврачебного приема и врача общей практики, смотровой кабинет. Приём будут вести врач общей практики и две медсестры.
— В Мостовском районе это уже седьмой введенный в эксплуатацию офис врача общей практики, такие уже функционируют в селах Унароково и Соленом, станицах Костромской, Бесленеевской и Баговской, а также в хуторе Первомайском, — отметили в минздраве края.
Завершена реконструкция психоневрологического интерната № 9 в Красном селе Санкт-Петербурга
Реконструирован корпус психоневрологического интерната № 9, расположенного на улице Красногородской в Красном селе.
Здание интерната относится к учреждениям медико-социального назначения, предназначенное для постоянного проживания престарелых и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Проектом было предусмотрено, что в новом здании расположится зал для физкультурно-оздоровительных занятий. Помещения оборудованы всем необходимым для передвижения людей с ограниченными возможностями.
Новые ФАПы принимают пациентов в Липецкой области
Новые фельдшерско-акушерские пункты начали работать в сёлах Паниковец и Новый Ольшанец Елецкого района Липецкой области. Современные модульные ФАПы построены за несколько месяцев, и уже принимают пациентов.
В селе Паниковец фельдшерско-акушерский пункт возвели на месте снесённого старого здания на площади близ Покровского храма. ФАП выполнен по типовому плану, как и его предшественники, открытые в других районах Липецкой области. Помещение состоит из нескольких зон: приёмной фельдшера, процедурного кабинета, комнаты хранения лекарственных препаратов и технических помещений.
Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в распоряжении медиков есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, а также приборы для экспресс-диагностики уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, цифровой скрининговый спиротест для определения жизненной емкости легких, пульсоксиметр.
В Новом Ольшанце население вдвое меньше, но медицинская помощь может пригодиться не только местным жителям, но и водителям, проезжающим по рядом расположенной федеральной трассе М4 «Дон». Здесь ФАП символично построили рядом со старым, уже аварийным зданием 1964 года. Теперь о том, что здесь раньше принимали больных, напоминает только вывеска.
Вновь открытые ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к системе «Квазар», где хранятся все электронные карточки пациентов. Также фельдшеры в любое время могут провести телеконсилиумы с узкими специалистами районной больницы в режиме видеосвязи. Всего в Елецком районе работают четыре отделения общей врачебной практики, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, пять врачебных амбулаторий и шесть домовых хозяйств.
Общая стоимость проведенных работ в Елецком районе на открытие двух ФАПов составила более 20 миллионов рублей.
В Черногорске Республики Хакасия после капитального ремонта открылась поликлиника для маленьких черногорцев
Поликлиника включает в себя 2 филиала детской поликлиники и 18 педиатрических участков, на которых закреплено 16,5 тыс. детей. Благодаря нацпроектам в здании детской поликлиники впервые с 1963 года проведен капремонт системы отопления и рентген-кабинета. Закуплен современный диагностический цифровой комплекс для рентгенологических исследований. Его использование позволяет сократить время исследования результатов и получать более качественные снимки в короткий срок.
Организован кабинет неотложной помощи, создана игровая зона, кабинет здорового ребёнка и отдельный вход для пациентов, которым диагноз ещё не поставлен. Введена в эксплуатацию специальная комната для хранения вакцин и прививок. Отремонтирован центральный вход для здоровых пациентов. Также здесь организован единый колл-центр, обратившись в который родители могут получить справочную информацию, вызвать врача или записаться на приём.
В Новосибирской области открылась врачебная амбулатория в микрорайоне «Пригородный простор» города Обь
Кабинеты первичной помощи будут обслуживать жителей микрорайона и часть жителей села Толмачёво. Амбулаторию построил застройщик микрорайона и передал в аренду региональному министерству здравоохранения.
«Это первый в регионе подобный опыт сотрудничества: застройщик передал нам полностью готовое помещение, отремонтированное, оснащённое всем необходимым медицинским оборудованием. Приём будут вести специалисты Обской больницы», — отметили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Микрорайон «Пригородный простор» прикреплен к центральной больнице города Обь. Туда, в поликлинику, жителям до недавнего времени приходилось ездить на приём. Сейчас в посёлке появятся собственные участковые врачи, узких специалистов планируют приглашать по расписанию.Медицинский штат амбулатории полностью укомплектован: терапевт участковый, педиатр, акушер-гинеколог, медсестра процедурного кабинета. Также есть кабинет вакцинопрофилактики. При необходимости есть возможность оформлять больничный лист.
Кроме 4 500 жителей «Пригородного простора» кабинеты первичной помощи будут обслуживать и часть жителей села Толмачево.
Обновленный корпус онкодиспансера открылся в Новокузнецке
9 марта открылась новая поликлиника в Новокузнецке. На трёх этажах размещены клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приёма, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар и администрация.
Строение полностью реконструировали, надстроили дополнительный третий этаж. Здание выполнено с учётом сейсмоустойчивости до восьми баллов. Для новой поликлиники закуплены мебель, инвентарь, специализированное оборудование для кабинетов приёма, процедурного зала, малой операционной.
«Много лет поликлиника онкодиспансера размещалась на первом этаже хирургического корпуса, работать приходилось в очень стеснённых условиях. Некомфортно было и пациентам стационара, и тем, кто приезжал со всего юга Кузбасса на амбулаторный приём. Новая поликлиника работает с применением бережливых технологий, то есть с максимальным сокращением временных затрат и оптимальным использованием ресурсов. Это позволит увеличить пропускную способность учреждения и повысит оперативность оказания онкопомощи пациентам южной агломерации», — сообщил главный врач новокузнецкого филиала Кузбасского клинического онкодиспансера Иван Калинин.
Теперь в поликлинике оборудована автоматическая система вентиляции, есть лифт для инвалидов, палата временного пребывания, где можно отдохнуть после амбулаторного лечения.
В учреждении установлены мощные серверы, что обеспечит стабильную работу медицинского оборудования и позволит оперативно передавать данные пациентов для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками и коллегами из отдалённых территорий региона.
В Кировской области преобразилась Санчурская центральная районная больница
В Санчурской ЦРБ им А.И. Прохорова завершились работы по ремонту хирургического корпуса. - Проведена замена окон, укрепление фундамента, сделаны отмостка и подшив кровли. Выполнена облицовка фасада. — Сейчас здание приобрело современный вид, — рассказала главный врач Санчурской ЦРБ Людмила Цыпленкова.
— Помимо наружных работ, проведены ремонты и во внутренних помещениях. На первом этаже корпуса оборудованы четыре стоматологических кабинета. Ранее они разрознено размещались в здании поликлиники, сейчас же сформированы в единый блок и имеют отдельный вход. Кроме того, один из кабинетов мы оснастили новой стоматологической установкой. Изменения пациенты встретили положительно.Также в хирургическом корпусе была оборудована лаборатория и автоклавная. Перевод на новые площади стоматологических кабинетов и лаборатории позволили организовать в поликлинике Санчурской ЦРБ разделение потоков пациентов и выделить блок для неотложного приема граждан с признаками ОРВИ.
В рамках программы развития детского здравоохранения в медучреждение для профилактических осмотров было закуплено дополнительное оборудование в кабинеты педиатров, а также прививочный кабинет.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS.
http://www.krsk...ws/0/news/98302
http://www.krsk...av/0/news/98541
https://ok.ru/z...151690842469343
https://admkrai...31/show/550326/
https://www.gov...ba/news/193235/
https://admlip....etskoy_oblasti/
https://vk.com/...-131404314_1206
https://vashgor...ru/news/1165744
https://ako.ru/...s-v-novokuznets
Читайте также...
- Национальный проект Здравоохранение. Обзор
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- Модернизация здравоохранения в регионах. Обзор