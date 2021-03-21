Новые и отремонтированные медицинские центры, поликлиники, ФАПы. Обзор

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте.

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Два новых медицинских центра открыты в Красноярском крае

В Ачинске открылся новый медицинский центр, предназначенный для лечения пациентов с внебольничной пневмонией

В Ачинске «Медицинский центр помощи и спасения» построен на территории краевого центра охраны материнства и детства № 2. Его строительство началось в апреле 2020, стоимость работ составила более 500 млн рублей. Он рассчитан на 60 мест с возможностью расширения до 90.

В учреждении действуют приёмно-диагностическое отделение, отделения реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием — аппаратами СКТ, ИВЛ, УЗИ экспертного класса, лабораторной и функциональной диагностики. Все профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.

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Одной из основных особенностей центра является наличие систем очистки воздуха и сточных вод. На прилегающей территории построена дезинфекционная мойка для автомобилей скорой медицинской помощи, кислородная станция и другие вспомогательные сооружения. Большая часть здания окружена открытой галереей, по которой будут транспортировать больных, тем самым избегая пересечения потоков. Пациентов будут размещать в изолированных боксах с индивидуальными входами.

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© krskstate.ru

По словам главврача Красноярского краевого центра охраны материнства и детства № 2 Александра Третьякова, центр полностью укомплектован кадрами. Медицинскую помощь здесь будут оказывать 60 человек — сотрудников лечебно-профилактических учреждений Ачинска и привлеченных специалистов.

После улучшения эпидемиологической обстановки медицинский центр будет переоборудован в иммунологический центр.

Новый медицинский центр помощи и спасения построен в посёлке Богучаны

Он стал седьмым и финальным медцентром для лечения пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19, построенным в городах Сибири и Урала.

Инвестор проекта — компания «РУСАЛ» направила на их строительство и оснащение центров 4 млрд рублей. Возведенными объектами жители Красноярского края будут пользоваться бесплатно.

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Богучанский медицинский центр развёрнут на территории районной больницы, он рассчитан на 60 мест с возможностью расширения до 90. Помимо палат для пациентов здесь оборудованы кабинеты бронхоскопии, УЗИ-диагностики, компьютерной томографии, лаборатория экстренных анализов, дезинфекционное отделение. Центру спасения также переданы средства индивидуальной защиты, в том числе специальная защитная экипировка для врачей. На прилегающей территории построена дезинфекционная мойка для автомобилей скорой медицинской помощи, кислородная станция.

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

«Здесь оборудование самого высшего класса. Такой медицинский центр является образцом, по которому можно строить медучреждения не только в районе, но и в крае, и в стране. Речь идёт о сверхрекордных темпах строительства, применении современных технологий. Эта больница — большое подспорье в борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо оказания медицинской помощи она станет одним из стимулов для развития территории, поскольку поможет сделать жизнь людей такой, какой они заслуживают», — рассказали на открытии Центра.

Что ещё важно: строительство медицинского центра помощи и спасения в Богучанском районе создаёт качественно новую медицину в отдалённой части Красноярского края. После улучшения эпидемиологической обстановки в территории медучреждение может быть перепрофилировано. По словам главного врача Богучанской районной больницы Марины Безруких, одним из возможных направлений станет реабилитация пациентов после перенесённых инфекционных заболеваний и ковидной пневмонии.

В Заводоуковске Тюменской области открылась новая стоматологическая поликлиника

В ней всё новое: начиная с предметов мебели и заканчивая стоматологическими креслами. В ортопедическом кабинете появилась литейная установка для изготовления цельно-литых коронок. Кроме удобных для пациентов и сотрудников стоматологических установок, в числе оборудования есть аппарат ОПТГ или ортопантомограмма, который позволяет делать панорамный снимок всего зубочелюстного аппарата. На основании масштабного исследования подбирается тактика дальнейшей терапии.

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Кроме всего, в поликлинике появился отдельный кабинет для детей.

Новое местонахождение стоматологической поликилники станет более удобным для жителей округа (расположена она по улице Хахина, рядом с детским отделением).

Новая поликлиника надеется успешно конкурировать с частными стоматологическими лечебницами.

В Мостовском районе Краснодарского края в пос. Восточном открылся офис врача общей практики

На строительство и проектирование офиса направлено 16 млн рублей. Здесь будут обслуживать более 1600 жителей, в том числе 250 детей. Амбулатория включает в себя прививочный и процедурный кабинеты, дневной стационар, кабинеты доврачебного приема и врача общей практики, смотровой кабинет. Приём будут вести врач общей практики и две медсестры.

© minzdravkk.ru

— В Мостовском районе это уже седьмой введенный в эксплуатацию офис врача общей практики, такие уже функционируют в селах Унароково и Соленом, станицах Костромской, Бесленеевской и Баговской, а также в хуторе Первомайском, — отметили в минздраве края.

Завершена реконструкция психоневрологического интерната № 9 в Красном селе Санкт-Петербурга

Реконструирован корпус психоневрологического интерната № 9, расположенного на улице Красногородской в Красном селе.

© expertiza.spb.ru

© expertiza.spb.ru

Здание интерната относится к учреждениям медико-социального назначения, предназначенное для постоянного проживания престарелых и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Проектом было предусмотрено, что в новом здании расположится зал для физкультурно-оздоровительных занятий. Помещения оборудованы всем необходимым для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Новые ФАПы принимают пациентов в Липецкой области

Новые фельдшерско-акушерские пункты начали работать в сёлах Паниковец и Новый Ольшанец Елецкого района Липецкой области. Современные модульные ФАПы построены за несколько месяцев, и уже принимают пациентов.

© dobvesti.ru

В селе Паниковец фельдшерско-акушерский пункт возвели на месте снесённого старого здания на площади близ Покровского храма. ФАП выполнен по типовому плану, как и его предшественники, открытые в других районах Липецкой области. Помещение состоит из нескольких зон: приёмной фельдшера, процедурного кабинета, комнаты хранения лекарственных препаратов и технических помещений.

Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в распоряжении медиков есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, а также приборы для экспресс-диагностики уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, цифровой скрининговый спиротест для определения жизненной емкости легких, пульсоксиметр.

© uzalo48.lipetsk.ru

В Новом Ольшанце население вдвое меньше, но медицинская помощь может пригодиться не только местным жителям, но и водителям, проезжающим по рядом расположенной федеральной трассе М4 «Дон». Здесь ФАП символично построили рядом со старым, уже аварийным зданием 1964 года. Теперь о том, что здесь раньше принимали больных, напоминает только вывеска.

Вновь открытые ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к системе «Квазар», где хранятся все электронные карточки пациентов. Также фельдшеры в любое время могут провести телеконсилиумы с узкими специалистами районной больницы в режиме видеосвязи. Всего в Елецком районе работают четыре отделения общей врачебной практики, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, пять врачебных амбулаторий и шесть домовых хозяйств.

© lipetskmedia.ru

Общая стоимость проведенных работ в Елецком районе на открытие двух ФАПов составила более 20 миллионов рублей.

В Черногорске Республики Хакасия после капитального ремонта открылась поликлиника для маленьких черногорцев

Поликлиника включает в себя 2 филиала детской поликлиники и 18 педиатрических участков, на которых закреплено 16,5 тыс. детей. Благодаря нацпроектам в здании детской поликлиники впервые с 1963 года проведен капремонт системы отопления и рентген-кабинета. Закуплен современный диагностический цифровой комплекс для рентгенологических исследований. Его использование позволяет сократить время исследования результатов и получать более качественные снимки в короткий срок.

© avatars.mds.yandex.net

© cloud.pulse19.ru

© cloud.pulse19.ru

Организован кабинет неотложной помощи, создана игровая зона, кабинет здорового ребёнка и отдельный вход для пациентов, которым диагноз ещё не поставлен. Введена в эксплуатацию специальная комната для хранения вакцин и прививок. Отремонтирован центральный вход для здоровых пациентов. Также здесь организован единый колл-центр, обратившись в который родители могут получить справочную информацию, вызвать врача или записаться на приём.

В Новосибирской области открылась врачебная амбулатория в микрорайоне «Пригородный простор» города Обь

Кабинеты первичной помощи будут обслуживать жителей микрорайона и часть жителей села Толмачёво. Амбулаторию построил застройщик микрорайона и передал в аренду региональному министерству здравоохранения.

«Это первый в регионе подобный опыт сотрудничества: застройщик передал нам полностью готовое помещение, отремонтированное, оснащённое всем необходимым медицинским оборудованием. Приём будут вести специалисты Обской больницы», — отметили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

© nsk.sibdom.ru

© nsk.sibdom.ru

© nsk.sibdom.ru

Микрорайон «Пригородный простор» прикреплен к центральной больнице города Обь. Туда, в поликлинику, жителям до недавнего времени приходилось ездить на приём. Сейчас в посёлке появятся собственные участковые врачи, узких специалистов планируют приглашать по расписанию.Медицинский штат амбулатории полностью укомплектован: терапевт участковый, педиатр, акушер-гинеколог, медсестра процедурного кабинета. Также есть кабинет вакцинопрофилактики. При необходимости есть возможность оформлять больничный лист.

Кроме 4 500 жителей «Пригородного простора» кабинеты первичной помощи будут обслуживать и часть жителей села Толмачево.

Обновленный корпус онкодиспансера открылся в Новокузнецке

9 марта открылась новая поликлиника в Новокузнецке. На трёх этажах размещены клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приёма, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар и администрация.

Строение полностью реконструировали, надстроили дополнительный третий этаж. Здание выполнено с учётом сейсмоустойчивости до восьми баллов. Для новой поликлиники закуплены мебель, инвентарь, специализированное оборудование для кабинетов приёма, процедурного зала, малой операционной.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

«Много лет поликлиника онкодиспансера размещалась на первом этаже хирургического корпуса, работать приходилось в очень стеснённых условиях. Некомфортно было и пациентам стационара, и тем, кто приезжал со всего юга Кузбасса на амбулаторный приём. Новая поликлиника работает с применением бережливых технологий, то есть с максимальным сокращением временных затрат и оптимальным использованием ресурсов. Это позволит увеличить пропускную способность учреждения и повысит оперативность оказания онкопомощи пациентам южной агломерации», — сообщил главный врач новокузнецкого филиала Кузбасского клинического онкодиспансера Иван Калинин.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Теперь в поликлинике оборудована автоматическая система вентиляции, есть лифт для инвалидов, палата временного пребывания, где можно отдохнуть после амбулаторного лечения.

В учреждении установлены мощные серверы, что обеспечит стабильную работу медицинского оборудования и позволит оперативно передавать данные пациентов для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками и коллегами из отдалённых территорий региона.

В Кировской области преобразилась Санчурская центральная районная больница

В Санчурской ЦРБ им А.И. Прохорова завершились работы по ремонту хирургического корпуса. - Проведена замена окон, укрепление фундамента, сделаны отмостка и подшив кровли. Выполнена облицовка фасада. — Сейчас здание приобрело современный вид, — рассказала главный врач Санчурской ЦРБ Людмила Цыпленкова.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

— Помимо наружных работ, проведены ремонты и во внутренних помещениях. На первом этаже корпуса оборудованы четыре стоматологических кабинета. Ранее они разрознено размещались в здании поликлиники, сейчас же сформированы в единый блок и имеют отдельный вход. Кроме того, один из кабинетов мы оснастили новой стоматологической установкой. Изменения пациенты встретили положительно.Также в хирургическом корпусе была оборудована лаборатория и автоклавная. Перевод на новые площади стоматологических кабинетов и лаборатории позволили организовать в поликлинике Санчурской ЦРБ разделение потоков пациентов и выделить блок для неотложного приема граждан с признаками ОРВИ.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

В рамках программы развития детского здравоохранения в медучреждение для профилактических осмотров было закуплено дополнительное оборудование в кабинеты педиатров, а также прививочный кабинет.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

http://www.krsk...ws/0/news/98302

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https://ako.ru/...s-v-novokuznets

https://kirovre...il.php?ID=99592