Гиперболоиды РосАтома. Лазеры настоящего и будущего.

©Видео с youtube.com

Видеоматериал об уникальных лазерах спасателя, о том как они устроены и о лазерных технологиях которые российские атомщики запатентовали первыми в мире.

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований «ТРИНИТИ» в декабре 2020 года сдал в промышленную эксплуатацию Мобильный лазерный технологический комплекс (МЛТК). Иттербиевый волоконный лазер с легкость справляется с деревом, металлом, бетоном или камнем с дистанции в сотни метров. Концентрированный пучок энергии проникает в материал и при температуре около 1500 градус режет материал словно нож.

Такие лазеры востребованы там куда не может добраться человек. Лазер помогает на нефтяных и газовых месторождениях при ликвидации аварий при авариях с открытым фонтанированием.

Данная лазерная установка уже не раз доказывала свою эффективность на деле. Например, при нормативе на ликвидацию аварии в ПАО Газпром в 30 дней, благодаря МЛТК удается справиться за шесть. А доставить установку к месту аварии можно на любом доступном транспорте: грузовике, самолете, вертолете.

МЛТК решает весьма широкий спектр задач, так например строителям метро он необходим когда идет врезка в уже существующую линию трассы, а золотодобытчикам, когда необходимо раздробить мешающий на пути валун.

Помимо уже отработанных в промышленности и добыче задач, перед лазерной установкой стоят и совершенно новые:

1) Ликвидация пятен разлива нефтепродуктов. Это самый быстрый и экологичный способ очистки от загрязнений, который одинаково эффективен во всех широтах.

2) Технология подводной резки. такие возможности пригодятся если надо отремонтировать подводный трубопровод, демонтировать нефтяную платформу или разрезать утонувшее судно. На глубинах больше 100 метров альтернативных способов резки не существует.

3) Технология лазерного вывода из эксплуатации ядерных реакторов. Роботизированный комплекс РосАтома позволяет разделывать облученные корпуса атомных реакторы типа ВВЭР для их дальнейшей безопасной утилизации. Этот лазерный робот должен будет нарезать и удалять вырезанные фрагменты реакторов. РосАтом, по всей видимости, будет первой в мире компанией который выведет реакторы по подобной лазерной технологии.

Мощность лазерной установки МЛТК составляет 20 кВт.

Рекордная толщина резки металлов — 440 мм.