Медицинские вертолёты Ансат начали оснащать отечественными неонатальными комплексами

© sun9-71.userapi.com

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на установку в вертолет «Ансат» медицинского модуля с комплексом для перевозки неонатальных пациентов. Оборудование позволяет проводить эвакуацию и оказывать медицинскую помощь новорожденным прямо в воздухе.

«Ансат» с установленным в него оборудованием для перевозки новорожденных прошел весь комплекс необходимых сертификационных работ. На этапе наземных испытаний проводилась демонстрация возможности аварийной эвакуации экипажа, медицинских работников и неонатального пациента из вертолета. В процессе летных испытаний оценивалась работоспособность комплекса, а также проверялась электромагнитная совместимость со штатным оборудованием вертолета.

Новый модуль разработан при содействии Уральского оптико-механического завода холдинга «Швабе» специально для авиатранспортирования новорожденных. Производитель медмодулей для вертолета «Ансат» — Казанский агрегатный завод — разработал специальную платформу для кювеза, которая устанавливается вместо носилок. Доработка конструкции вертолета при этом не потребовалась.

«Необходимость установки в „Ансат“ комплекса для перевозки новорожденных назрела давно — это одна из самых востребованных опций для медиков. В кооперации холдингов Ростеха и других партнеров вертолет оснащен новым оборудованием, благодаря которому медицинская бригада сможет осуществлять непрерывный мониторинг состояния ребенка, поддерживать жизненно важные функции его организма и проводить интенсивную терапию во время перелета», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

© rostec.ru

Кювез поставляется с комплектом медицинского оборудования, в который входит аппарат искусственной вентиляции легких, блок мониторинга, аспиратор, инфузионный насос. Комплекс будет устанавливаться опционально на все «Ансаты», оборудованные медицинскими модулями.

Вертолеты «Ансат» несут службу по спасению людей в различных регионах России, география их применения постоянно расширяется. Напомним, современная программа развития санитарной авиации в России реализуется с 2017 года и сейчас является частью Национального проекта «Здравоохранение».

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.