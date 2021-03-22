НЭВЗ внедряет систему управления сборочными

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На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), как и на других предприятиях холдинга, реализуется масштабный проект по развитию эталонных линий. Это один из комплексных инструментов развития Производственной системы предприятия, позволяющий непрерывно совершенствовать технологические процессы для повышения качества продукции и соблюдать требования заказчика.

В марте 2021 года на рамном участке сварочно-кузовного цеха внедрена система управления производственно-технологическими сборочными линиями (УПТСЛ). Этот программный комплекс на базе 1С ERP предназначен для оперативного управления производством и позволяет в автоматическом режиме на основании месячного плана формировать индивидуальные сменные задания для каждого работника на линии. Аналогичная система УПТСЛ внедрена и успешно применяется на эталонной линии в электровозосборочном цехе.

Для взаимодействия рабочих с УПТСЛ на каждом посту линии установлены терминалы, которые предназначены не только для выдачи сменного задания рабочему, но и позволяют ему производить отметки о выполненных операциях или возникших в процессе работы проблемах. Терминалы оборудованы сканером QR-кода для идентификации работников и мастеров.

На основании данных УПТСЛ ежедневно формируется «Дашборд УПТСЛ ТМХ», предназначенный для оценки эффективности производственного процесса линии сборки. Благодаря этому работники цеха в режиме реального времени имеют возможность получать информацию о выполнении ежесуточных заданий, обеспеченности линии заготовками и персоналом и других аспектах деятельности линии. Также на основании данных этой системы появилась возможность в автоматическом режиме производить начисление заработной платы работникам.

Внедрение новой системы УПТСЛ на рамном участке сварочно-кузовного цеха позволит повысить ритмичность работы, снизить количество несоответствий и, главное, обеспечит своевременное и качественное выполнение плановых заданий.