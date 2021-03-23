Новое оборудование Петрозаводскмаша режет металл в два раза быстрее

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В Петрозаводском филиале компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) ввели в эксплуатацию портальный полуавтоматический ленточнопильный станок. Новое оборудование позволило более чем в два раза повысить производительность отрезных операций, на 65% снизить их трудоемкость и, как следствие, сократить цикл изготовления трубных узлов и корпусов коллекторов.

Новый ленточнопильный станок применяется для отрезки колец от заготовок и наплавленных труб главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), заготовок корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), заготовок корпусов коллекторов парогенераторов, а также для разрезания колец на заготовки для образцов под испытания и других отрезных работ на деталях диаметром до 1500 мм. Ранее для данных целей использовались тяжёлые токарные станки, а также горизонтально-расточные станки.

Ввод в эксплуатацию нового специализированного оборудования позволил не только снизить трудоёмкость, сократить производственный цикл, но и снизить затраты на потребляемую электроэнергию, а также на текущий ремонт и техническое обслуживание. Кроме того, существующие мощности по механической обработке высвободились для выполнения других операций по выпуску оборудования АЭС.

Справка

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения. В структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.

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