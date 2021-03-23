В Башкирии начал работу цех по производству запчастей для сельхозтехники

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Одним из ключевых событий международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2021» стал запуск производственного цеха компании «Акрос РБ» по выпуску агрегатов и запасных частей для сельхозтехники. Церемония прошла в прямом эфире в режиме телемоста. Предприятие впервые представило проект по созданию такого цеха 16 апреля 2020 года.

Новый цех площадью 1,5 тысячи кв. м расположен в Уфимском районе. Компания приобрела технологическое и станочное оборудование для производства прицепной сельхозтехники, деталей и запасных частей, осваивает технологию изготовления тележек для перевозки жаток зерноуборочных комбайнов. Объём инвестиций в проект составил 220 млн рублей. Благодаря его реализации на предприятии создали 30 рабочих мест.

В планах компании — строительство ремонтно-сервисного центра площадью 1,7 тысячи кв. м. на общую сумму более 100 млн рублей, а также приобретение оборудования для сервисного обслуживания техники на сумму около 100 млн рублей.

Справка:

ООО «Акрос РБ» работает с 2013 года. В 2014 году стало официальным дилером комбайнового завода «Ростсельмаша» и других крупных производителей сельхозтехники. Предприятие занимается поставками зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей и посевной техники, техники для заготовки кормов, ухода за растениями и т. д. , а также оказывает услуги по капитальному ремонту и модернизации сельхозтехники. Входит в состав Ассоциации ремонтно-обслуживающих предприятий агропромышленного комплекса Башкортостана.

https://i-gazeta.com/news/69111-v-bashkirii-zapustili-tsekh-po-proizvodstvu-zapchastey-dlya-selkhoztekhniki/