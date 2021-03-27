Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов

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В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.

В Москве в районе Сокольники открыт новый теннисный спортивный центр.

«Академия Спартак» находится в одном из самых больших и посещаемых парков Москвы — Сокольники — это многофункциональный спортивно-оздоровительный теннисный комплекс, предназначенный для организации тренировочного процесса теннисистов, проведения любительских и профессиональных соревнований и спортивного отдыха населения.

За рекордно короткие сроки всего за 1 год и 5 месяцев был полностью реконструирован и модернизирован памятник культурного наследия, на котором тренировались звезды мирового тенниса: М. Шарапова, А. Курникова, Е. Кафельников, А. Мыскина, М. Сафин, Е. Куликовская, А. Чесноков, Н. Озеров, С. Андреев, К. Борисова и другие.

Реконструкция центра, уникальная не только своими архитектурными, но и практическими решениями, выполнялась в 4 этапа: 1 этап — переустройство 16 открытых кортов, 2 этап — строительство укрытия на 10 кортов, 3 этап — строительство уникального укрытия на 6 кортов с грунтовым покрытием, 4 этап — строительство академии тенниса, хозяйственно-бытового здания, сооружение ввода инженерных сетей, внутриплощадочных инженерных сетей и дорог. Вокруг комплекса заново были проложены инженерные сети: теплосеть, водоснабжение, канализация, дождеприемники.

В обновленном теннисном центре комфортно будет и маломобильным спортсменам. Здесь создали безбарьерную среду: адаптированный выход на корты, специальные шкафчики и др.

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В городе Белёве Тульской области реконструирована детско-юношеская спортивная школа.

В 2019 году жители города неоднократно обращались к руководству региона с просьбой построить бассейн. Чтобы оперативно решить вопрос были привлечены внебюджетные источники. Было принято решение не просто построить бассейн, а полностью реконструировать здание детской спортивной школы, дополнить объект уличной инфраструктурой. Сейчас эту школу можно без преувеличения назвать спортивным кластером города Белева. Теперь здесь есть бассейн, обновленный игровой зал, площадка для сдачи норм ГТО, многофункциональная спортивная площадка «Газпром детям».

Директор школы Елена Вострухина рассказала, что в учреждении работает два отделения: по футболу и легкой атлетике. Кроме того, дети занимаются волейболом и пауэрлифтингом. Всего в 24 группах занимаются 318 человек. Ребята участвуют в соревнованиях различного уровня по легкой атлетике, футболу и пауэрлифтингу. Благодаря реконструкции спортивного зала появилась возможность привлечь к занятиям больше детей, поэтому с начала учебного года дополнительно будут приняты на работу тренеры по волейболу и футболу. Также в школе организуют занятия по плаванию, борьбе самбо, баскетболу. Уже идет набор тренеров по этим видам спорта: принимаются только специалисты с профессиональным образованием и опытом тренерской работы с детьми и взрослыми.

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На Ставрополье открыли новый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Кисловодске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». С открытием трёхэтажного спорткомплекса площадью 3 тысячи квадратных метров город получил новую большую площадку для развития детского спорта и физкультурного движения в целом. Здесь будут постоянно заниматься 150 воспитанников ДЮСШ и школьников по направлению игровых видов спорта.

Также на базе ФОКа начнут работать секции спортивного танца, атлетической гимнастики, борьбы, будут проходить занятия по теннису, бадминтону, скалолазанию. В ФОКе размещены ещё 2 зала — для занятий фитнесом и гимнастикой, настольным теннисом, единоборствами и другими дисциплинами.

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В Самаре завершен ремонт старинного здания фехтовального спортивного кмплекса.

Здание будущего фехтовального центра построено в 1911 г. и входило в комплекс военных казарм Линдовского городка. Работы по капремонту помещения начались в декабре 2019 г.и уже завершены,причём с опережением графика. Проведена отделка помещения,закуплено оборудование и тренажеры.

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В станице Брюховецкой Краснодарского края открыт новый плавательный бассейн.

Дворец водных видов спорта начали строить шесть лет назад, однако из-за проблем с финансированием работы были приостановлены. В прошлом году в 2019 году из краевого бюджета выделили субсидию на завершение объекта.

Круглогодичный комплекс оснастили бассейном 25 на 16 метров с шестью дорожками и перепадом по глубине от 1,2 до 1,8 метра. Для удобства зрителей здесь установили трибуны на 300 человек, в том числе и маломобильных граждан. В двухэтажном здании смогут тренироваться не только учащиеся детских спортшкол, но и жители станицы.

Достройке социальных объектов в регионе уделяется повышенное внимание. За последние годы в крае завершили ряд строек, которые начинались еще с 2007 года. Это, в том числе перинатальный центр в Сочи, филиал Апшеронского детского оздоровительного лагеря, спорткомплекс с бассейном в Калининском районе и плавательный бассейн в лицее № 90 Краснодара, здание детской юношеской школы в Приморско-Ахтарске, водопровод в Успенском районе.

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В с. Ведено Чеченской Республики открыли капитально отремонтированный спорткомплекс «Ахмат».

Капитальный ремонт спортивного центра был осуществлен в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт — норма жизни» за счет средств РОФ им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

На территории комплекса созданы условия для полноценного тренировочного процесса по следующим видам спорта: вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, ММА, бокс, тяжелая атлетика, мини-футбол, плавание. Созданы и модернизированы условия для проведения тренировочных сборов (гостиница, столовая, спортивные базы), в том числе с участием международных спортсменов и специалистов по указанным видам спорта. В спортивном центре имеется 4 спортивных зала, бассейн, на свежем воздухе также установлены октагон (восьмиугольник) и боксёрский ринг, мини-футбольная площадка, беговая дорожка с резиновым покрытием. В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» создана малая спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Спортивный центр может одновременно принять и разместить для проживания и тренировок более 100 спортсменов и тренеров.

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В Татарстане в Набережных Челнах открыт новый спорткомплекс «Клевер».

Объект построен благодаря муниципально-частному партнерству. Двухэтажный спортивно-досуговый комплекс состоит из большого тренажерного зала на 145 человек, универсальных залов силового оборудования и для занятий единоборствами. Единовременная пропускная способность спортивного комплекса в час 600 человек, пропускная способность в сутки — 4 800 человек.

Сейчас продолжаются работы во втором здании, где будет размещён термальный комплекс. Предполагается, что там будут расположены сауны, хаммам, джакузи и круглогодичный бассейн на открытом воздухе. Открыть термальный комплекс планируется в 2021 году.

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В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области завершена реконструкции спорткомплекса имени А.В.Паушкина.

Ремонтные работы на объекте велись с конца июля 2018 года в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В трёхэтажном спортивном сооружении смогут заниматься более 730 человек по 14 видам спорта: игровым, силовым, боевым искусствам, художественной гимнастике и плаванию. Отдельно стоящее здание бассейна рассчитано на пять дорожек шириной 2,5 метра.

На первом этаже спорткомплекса расположены залы для занятий рукопашным боем и гиревым спортом, тренажёрный зал с современным оборудованием, раздевалки с душевыми кабинами, кабинет врача, буфет и гардероб. На втором этаже — зал для игровых видов спорта (мини-футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса и регби), а также зал для занятий восточными единоборствами. На третьем этаже размещены тренерские и балконы для зрителей и болельщиков.

Кроме того, на территории спорткомплекса находятся блочно-модульная котельная, хоккейная площадка с искусственным покрытием, раздевалка для хоккеистов и трибуны для зрителей. Установлены уличные тренажёры, оборудованы площадки для воркаута и сдачи норм ГТО, беговая (велосипедная) дорожка длиной 400 метров.

На реконструкцию спортивного объекта направлено более 177,7 млн рублей. Основная часть средств — более 153,9 млн рублей — была выделена из областного бюджета, ещё почти 23,8 млн рублей — из муниципального бюджета.

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© avo.ru

© avo.ru

© avo.ru

© avo.ru

© avo.ru

© avo.ru

Справка.

Строительство спортивного комплекса в Гусь-Хрустальном велось в 1970-1974 годах. Его первоначальное название — «Химик». Впоследствии спорткомплекс был переименован и получил имя его первого директора — Анатолия Васильевича Паушкина, который также тренировал взрослые команды по хоккею и футболу, становившиеся многократными чемпионами и призёрами города и области.

В начале 1990-х годов руководство завода «Стекловолокно» передало спортивный комплекс городу, а здание так и не открытого бассейна было продано компании «РАСКО». В 2016 году это здание было передано в муниципальную собственность и впоследствии включено в реконструкцию вместе с основным зданием спортивного комплекса им. Паушкина.

У футбольной академии «Арсенал» в Туле появился свой футбольный комплекс.

В 2018 году руководство клуба приняло решение о строительстве на территории нижних полей Центрального стадиона «Арсенал» современного футбольного поля для клубной академии со всей необходимой инфраструктурой.

18 ноября 2020 на Центральном стадионе в Туле состоялась церемония открытия нового футбольного комплекса академии «Арсенал».

«Появление новой арены с полноразмерным футбольным полем позволит нашим командам более эффективно организовывать занятия. Чтобы добиваться высоких спортивных результатов, нужно создавать качественные условия для тренировок. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Уже есть проект тренировочного газона размером 60 на 40 метров, он будет располагаться рядом с открывшимся сегодня комплексом», — подчеркнул президент ПФК «Арсенал».

Арена оснащена трибунами на 1500 зрителей, мачтами освещения и электронным табло. Для болельщиков с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены места повышенной комфортности.

Теперь в распоряжении академии находится бывшее здание спортшколы, которое долгое время использовалось многочисленными арендаторами. В нем сделан ремонт, оборудованы комфортные раздевалки, оснащен медицинский кабинет. Появились комнаты для восстановления и проведения теоретических занятий, современный тренажерный зал. Фасад здания также получил новый облик.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края восстановлена детско-юношеская спортивная школа.

Около 50 лет спортивная школа располагалась в историческом здании, построенном в начале прошлого века. В 2012 году помещения были признаны аварийными, воспитанников перевели в физкультурно-оздоровительный центр города. В 2017 году в старом здании произошел пожар — кровля, деревянные перекрытия были практически уничтожены.

На реконструкцию объекта на условиях софинансирования было выделено более 92 млн рублей. Большая часть — почти 87 млн рублей — по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», более 5 млн направлено из бюджета района.

Общая площадь объекта составляет около 1,6 тыс. кв. метров. В школе планируются занятия по 10 спортивным направлениям, среди них баскетбол, волейбол, вольная борьба, художественная гимнастика. Здание находится в центре города и удобно жителям с точки зрения транспортной логистики.

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© www.mos.ru

Источники:

http://www.stro.../2020/12/13160/

https://vk.com/...65870743_650222

https://tulareg...EMENT_ID=253796

https://stv24.t...elnyj-kompleks/

https://twitter...360508072792065

https://admkrai...31/show/566022/

https://www.gro.../health/121430/

https://chechny...com/news/338603

https://www.tat...chelnah-5769868

http://nabchelny.ru/news/41498

https://avo.ru/...itRedirect=true

https://tulareg...EMENT_ID=268144

https://admkrai...31/show/523017/