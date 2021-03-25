На Северной верфи начали резать металл для девятого траулера НОРЕБО

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Судостроители Северной верфи приступили к резке металла для закладной секции девятого морозильного траулера-процессора проекта 170701. Заказчик траулера — ООО «РОЛИЗ» (входит в Группу НОРЕБО).

Закладка девятого траулера запланирована на май 2021 года. Он станет третьим траулером Группы, строящимся для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Судно предназначено для лова минтая, сельди и других промысловых видов. Проектная производительность судна позволит вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров для НОРЕБО состоит из десяти судов. Проект 170701 — один из самых современных проектов рыболовных судов, предусматривающий безотходную переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике, устанавливаемой на траулеры.

На судне будут производиться разные виды филе, фарш и другие виды рыбопродукции, а из отходов от них — рыбная мука и субпродукты. Таким образом будет обеспечен безотходный производственный цикл.

Капсулообразная форма носовых обводов траулера позволяет увеличить рабочее пространство, при этом улучшив его мореходные качества. Благодаря повышенной энергоэффективности главного двигателя вырабатываемое тепло будет направлено на обогрев кают и рабочих помещений. Электроэнергию, которая выделяется траловыми лебедками в режиме рекуперации, планируется использовать для освещения и других нужд судна.