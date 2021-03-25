Космический аппарат связи и вещания «Экспресс-103» введен в эксплуатацию

спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» © skyscrapercity.com

25 марта 2021 года космический аппарат «Экспресс-103» введен в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) в позиции 96,5° в.д. Все лётные испытания на орбите модуля служебных систем и полезной нагрузки космического аппарата «Экспресс-103» проведены в полном объёме и с положительными результатами.

Новый спутник связи предназначен для организации цифрового теле- и радиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных, а также предоставления услуг связи на воздушных и морских судах на территории России и за рубежом.

«Космический аппарат „Экспресс-103“ заменит КА „Экспресс-АМ33“ в орбитальной позиции 96,5 град. в.д. и обеспечит связь в восточных регионах России, а также в районе Юго-Восточной Азии. В результате ожидается существенное повышение качества и надёжности предоставляемых услуг. Немаловажно, что с запуском спутника „Экспресс-103“ мы также обеспечиваем практически стопроцентное покрытие Северного морского пути», — сообщил и.о. Генерального директора ГП КС Юрий Прохоров.

Зоны покрытия КА «Экспресс-103» Фиксированная зона обслуживания, C-диапазон © rscc.ru

Зоны покрытия КА «Экспресс-103» Фиксированная зона обслуживания, C-диапазон

Зоны покрытия КА «Экспресс-103» Фиксированная зона обслуживания №1, Ku-диапазон © rscc.ru

Зоны покрытия КА «Экспресс-103» Фиксированная зона обслуживания № 1, Ku-диапазон

Зоны покрытия КА «Экспресс-103» Фиксированная зона обслуживания №2, Ku-диапазон © rscc.ru

Зоны покрытия КА «Экспресс-103» Фиксированная зона обслуживания № 2, Ku-диапазон

Ракета-носитель «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур 31 июля 2020 года. Затем они были выведены на целевую геопереходную орбиту высотой 54,9 тыс. км за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока «Бриз-М». Перелет на геостационарную орбиту высотой 35 786 км осуществлялся при помощи собственных электрореактивных двигателей СПД-100 В, которые делает ОКБ «Факел» (г. Калининград). Срок довыведения спутника «Экспресс-80» составляет не более 152 суток, а «Экспресс-103» -- не более 160 суток.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103″ построены по заказу ФГУП „Космическая связь“ на базе унифицированной платформы среднего класса „Экспресс-1000Н“ разработки АО „Информационные спутниковые системы“ им. М. Ф. Решетнева». Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space. Производство двух спутников связи и вещания среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103» для вещания ТВ в России обошлось их оператору ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) в 18,6 млрд руб. Это первый запуск спутников ГПКС в программе обновления его группировки, которая предполагает вывод на орбиту 12 новых аппаратов до 2030 года.

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата «Экспресс-80») и 37 (для «Экспресса-103») основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов — 15 лет.

На сегодняшний день ГП КС обладает самой крупной в России орбитальной группировкой из 12 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L- диапазонах. Орбитальная группировка расположена на дуге геостационарной орбиты от 14 градусов западной до 140 градусов восточной долготы, что позволяет ГП КС предоставлять услуги клиентам в 58 странах на всех континентах.