Новые детские сады открываются в регионах часть 4 ( 2021 г.)

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г. Санкт-Петербург

В Пушкине по адресу Красносельское шоссе, дом 57 открылся новый детский сад, построенный по Адресной инвестиционной программе. Новый детский сад, которому уже присвоили номер 29, сможет принять 200 малышей. В нем сформирована отдельная группа для детей с нарушениями речи (от 3-х до 7 лет). В дошкольном учреждении есть все самое необходимое для комфортного пребывания детей: бассейн, физкультурный, музыкальный и хореографический залы, медицинский блок. Кроме этого, на закрытой благоустроенной территории расположены 10 прогулочных и две спортивные площадки.

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Псковская область

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г. Великие Луки

ул.Первомайская

23 марта в Великих Луках прошло торжественное открытие нового детского сада на улице Первомайской. Новое дошкольное учреждение построено в рамках Федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

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г. Великие Луки

ул Заслонова

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© afs.luki.ru

25 марта состоялась церемония открытия нового детского сада на улице Заслонова. Дошкольное учреждение возведено в рамках национального проекта «Демография» и будет носить название «Красная шапочка». Детский сад «Красная шапочка» рассчитан на 140 мест.

© afs.luki.ru

© afs.luki.ru

© afs.luki.ru

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Республика Ингушетия

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани состоялось открытие нового детского сада «Ручеек», посещать его смогут 220 ребят, в том числе 60 детей ясельного возраста.

© nazrangrad.ru

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https://nazrang...l-vesennyaya-1/

https://ingushe..._detskogo_sada/

Республика Коми

г. Сыктывкар

Эжвинский район

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© media.1istochnik.ru

Проект по возведению детсада № 50 «РадугаГрад» на 270 мест реализован в рамках национального проекта «Демография». Помимо 12 групп в детсаде размещен пищеблок, музыкальный, спортивный и кружковый залы, бассейн, помещения персонала, санузлы, прачечная с местом для сушки и хранения белья. Кроме того, для детей предусмотрены медицинский кабинет, процедурная и две палаты изолятора с отдельным санузлом.

© media.1istochnik.ru

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https://syktyvk...w=1616750223000