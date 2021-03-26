На Невском ССЗ заложили очередной танкер для Минобороны

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На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в ОСК) состоялась закладка среднего морского танкера проекта 23130 «Василий Никитин» (заводской № 902).

Судно «Василий Никитин» является первым в серии из трех средних морских танкеров проекта 23130, строящихся в рамках контракта, который был заключен между министерством обороны РФ и Невским ССЗ в декабре 2020 года.

«Василий Никитин» является вторым средним морским танкером проекта 23130. Головное судно «Академик Пашин» корабелы Невского ССЗ передали заказчику в 2019 году.

Основное предназначение среднего морского танкера проекта 23130 — это прием, хранение, транспортировка и передача различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Также возможна перевозка сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания.