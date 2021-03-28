По программе межгосударственного сотрудничества завершена реставрация Брестской крепости
В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» подвели итоги реализации проекта Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости», который стартовал в 2018 году. За эти годы в цитадели над Бугом реставрировали многие знаковые объекты.
— Работа проведена колоссальная, — рассказал директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк. — В общей сложности освоено 319 миллионов российских рублей. Из 16 запланированных в программе мероприятий выполнены все. Созданы три новые масштабные экспозиции, общая экспозиционная площадь крепости увеличилась на 2000 квадратных метров.
За средства Союзного государства проведена реставрация руин Белого дворца, в котором в марте 1918 года был заключен Брестский мир. Выполнен капремонт Юго-восточной казармы — двухэтажной полубашни, в которой открыта новая интерактивная экспозиция «Летопись Брестской крепости». Над её созданием трудились совместно: научные сотрудники мемориального комплекса разработали концепцию, а художники и скульпторы творческой мастерской «Невский баталист» из Санкт-Петербурга воплотили задуманное в реальность.
31 января 2019 года открылась экспозиция «Летопись Брестской крепости»
Для осуществления этого не простого проекта были проведены ремонтные работы в единственно уцелевшей полубашне, барбакане, оборонительной казармы Брестской крепости. Барбакан (полубашня) — фортификационное сооружение, предназначенное для дополнительной защиты, фланкирования на подступах к объекту.
Трёхмерные диорамы откроют посетителям историю ключевых моментов жизни крепости. От начала строительства, до трагических событий начала Великой Отечественной Войны.
3 июля 2020 года открылась экспозиция «Оборона Восточного форта»
Основная экспозиция из нескольких залов находится в закрытом помещении.
После неудачных попыток сломить гарнизон фашисты перешли к бомбардировках Восточного форта.
Муляж 1800-килограммовой авиабомбы не случаен. Утром 29 июня 1941 года такой огромный снаряд был сброшен на Восточный форт. Говорят, что взрыв потряс не только крепость, но и город.
Знамя 393 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. 30 июня 1941 года защитники спрятали знамя в ведро и закопали. Обнаружили в 1956 году.
Зал последнего защитника крепости:
19 января 2021 года открылась экспозиция «Пятый форт»
Форт № 5 — один из наиболее сохранившихся фортов Брестской крепости, находится примерно в 3,5 км от ядра мемориального комплекса.
Форт № 5 был заложен в начале 80-х годов XIX века, его строительство продолжалось несколько лет. В 1888 году военный объект был сдан комиссии, в которую, помимо командования крепости Брест Литовск, входили высокие чины военно-инженерного ведомства российского генштаба. Форт, на плане имевший пятиугольные формы, выглядел грозным оборонным оплотом, способным легко остановить и уничтожить пехотный полк.
Можно сказать, в Брестской крепости появился ещё один музей. Он разместился в казематах горжевой казармы. Новая экспозиция занимает шесть залов. Первый рассказывает об истории фортификации на белорусских землях. Второй посвящен Брестской крепости в фортификационной системе на западных границах Российской империи. В третьем зале можно узнать о модернизации цитадели над Бугом в начале ХХ века и строительстве двух фортовых поясов. Также музейщики воссоздали интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза, канцелярии форта и умывальни. Часть экспозиции сделали вне казармы: в горжевом капонире, центральном сквознике и пороховом погребе.
Реставрация форта № 5 завершила трёхлетнюю программу мероприятий Союзного государства в Брестской крепости. «За это время капитально отремонтированы девять объектов, реставрированы и открыты три музейные экспозиции. Проделана довольно напряженная работа. Не сомневаюсь, что это еще не точка, а запятая в тех добрых делах, которые наше поколение должно сделать в память о защитниках Отечества», — уверен директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
https://www.rea...-1941-goda.html
https://brestci...stochnogo-forta
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