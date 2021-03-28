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Специальный репортаж. Крылатые охотники

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nPIaf5PUOxk
Источник: https://www.vesti.ru

авиация, ВВС, БПЛА
  • Нет аватара Диман
    28.03.2110:18:11

    Всё же чёткого ответа на вопрос, а чьи двигателя используются нету.

    По Альтиусу вообще ничего о двигателях не сказали, а про Орион только про электронику сказали что наша, а про двигатель умолчали.

    Короче понятно одно, работы ещё непочатый край особенно по двигателям. Неужели государство не может выделить несколько миллиардов рублей для строительства завода по производству двигателей для беспилотников ?

    Это возможно только нужна воля и желание.

    #1228885
    • Badassgoliath Badassgoliath
      28.03.2114:55:34

      Короче понятно одно, работы ещё непочатый край

      Работа уже вся проделана, просто у нас любят испытывать бесконечно одно и то же. И это не только к беспилотникам относится.

      Испытательные полигоны работают, не покладая рук. А вдруг данный аппарат при высоте полёта 1257 метров и 46 сантиметров и температуре воздуха 23 градуса, при северо-восточном ветре 14 м/с летит на 0,0375% медленнее, чем задумано? Это же офигенно важно, это всё надо испытать. Идут годы, идут средства, работают конструкторы, бесконечно улучшая уже и так достаточно хорошие аппараты. Все при деле. Только армия видит нужные ей прямо сейчас аппараты на полигонах и на выставках.

      Запускайте в серию, всё равно БПЛА по большому счёту расходный материал. Высокотехнологичный противник собьёт эти аппараты через несколько вылетов, а то и в первом же. А против бармалеев нечего мудрить. Лучшее — враг хорошего. Орион приняли с прикрученной к нему ударной функцией, так как он готов, а настоящего ударника поседеешь ждать с такой неспешной, я бы даже сказал идиллической скоростью работ.

      То же самое по различным броневикам. Я, сперва следивший за этими разработками, уже запутался в моделях и вариантах и бросил это дело. Но испытания идут — а как же! Армия, правда, ездит на БТР-82 и уже подустаревших «Тиграх». Последнее ещё хорошо.

      Нет, я конечно понимаю, что для России важнее всего ракетно-ядерная тема. Стратегические носители и т. д. Всё это очень недёшево. Но тогда тем более не нужно тратить средства на зоопарки новинок, а нужно принять волевое решение о направлении денег вот на конкретные несколько образцов и точка. Остальные могут быть свободны, иначе это будет продолжаться бесконечно.

      #1228899
      • Clausson Clausson
        28.03.2117:54:26

        …то же офигенно важно, это всё надо испытать.

        Есть и образцы и другого подхода. Например, F-35!

        15 лет мелкосерийного производства и испытания в войсках.

        9 лет учебной эксплуатации. Поставки в разные страны. И для чего? Для того, что бы спустя 20 лет и сотни миллиардов бюджетных средств признать, что весь проект от начала до конца говно?

        #1228916
    • Badassgoliath Badassgoliath
      28.03.2115:02:18

      Неужели государство не может выделить несколько миллиардов рублей для строительства завода по производству двигателей для беспилотников ?

      Так сами беспилотники ещё лет двадцать будут испытывать, какие двигатели? Ещё рано.

      #1228900
  • Сергей Беседин
    28.03.2116:47:39

    Извините,поставил случайно минус на вашу предыдущую статью,с вами согласен, тормозят думаю не случайно, 5 колонны многовато в нашей так называемой элиты.Беспилотники расходники, серийно может выпускать мало маломальская страна с хотя бы с какой-то промышленностью.

    #1228906
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      28.03.2116:57:59

      Большое количество беспилотников поступило уже в российскую армию (на разном уровне) и будут поступать всё больше. Таковы факты.

      #1228907
      • Нет аватара Диман
        28.03.2117:35:20

        Именно самых ценных разведывательно-ударных беспилотников в нашей армии ещё очень мало. Всякие Орланы, Тахионы это мелкие и малой дальности.

        Нужно много Альтиусов, Охотников и Орионов.

        С Альтиусом что-то происходит непонятное. Насколько я знаю на нём оружие ещё не начинали испытывать. Задаюсь вопросом, а почему так? Что мешает? В чём или в ком причина?

        #1228912
        • Sergio Buk Sergio Buk
          28.03.2117:40:38

          Как в чем причина? Не читаю комментов от умнейших людей! А так бы каааак начали бы производить. Сразу и тысячами. Как Байрактары:

           © duyguadem.files.wordpress.com

          Даже что-то про производство полимеров в Турции не попадалось информации, а тем более о производстве композитов. А представим на секундочку, что со всем этим турков обломили…ну как Россию.

          Отредактировано: Sergio Buk~17:53 28.03.21
          #1228913
    • Kolyda Kolyda
      28.03.2117:13:34

      Беспилотники расходники, серийно может выпускать мало маломальская страна с хотя бы с какой-то промышленностью.

      Почитайте про авантажный турецкий беспилотник Bayraktar TB2, своей комплектации там нет практически совсем — двигатель канадский, системы управления и позиционирования американские и т. п. Конечно молодец конструктор Сельчук Байрактар сумевший собрать все воедино, но сделать полностью СВОЮ комплектацию подобной машины могут очень не многие страны. Россия ВЫНУЖДЕНА все делать сама!

      #1228909
      • Нет аватара Диман
        28.03.2117:43:01

        Честно говоря создать планер и собрать иностранные системы воедино это не слишком сложно.

        Согласен с вами что самое ценное это создать всё самим. Против турков ввели санкции и они лихорадочно ищут где бы заменить. Решили Украину использовать.

        #1228914
  • Сергей Беседин
    28.03.2117:26:05

    Послушайте…Нам по силам делать серийно много сотен-тысяч беспилотников… было бы желание.Как уже писали выше потратить немного денюшков и запустить поршневые двигатели, которые мы 40-50 лет назад производили тысячами,я говорю уверенно,сам работаю на производстве…

    #1228910
    • Sergio Buk Sergio Buk
      28.03.2117:48:34

      мы 40-50 лет назад производили тысячами

      Эмм, можно пример компактных авиационных поршневых двигателей мощностью 60-120 л.с., что выпускались 40-50 лет назад тысячами?

      «Нравится мне миг35,тем более наш завод участвует в производстве двигателей для него» — ваш коммент? И как давно вы там производите поршневые авиационные двигатели тысячами? Ну или хотя бы когда-то производили тысячами? Умиляют персонажи, что вещают про то — что вот тогда то делали все сами и на своих станках. И не делали и не на своих.

      Отредактировано: Sergio Buk~17:55 28.03.21
      #1228915
      • Сергей Беседин
        28.03.2117:57:53

        Да…я на производстве реактивных двигателей.ну и что?Поршневые двигатели это 21-22 век по сложности?А 120 л.с.Наша страна делала в 20-30 годы назывался он м11…вы, что хотите доказать мне, что наша страна не смогет сделать Поршневые авиадвигатели? Пардон за жаргоное слово)).Тем более как, я понял с электроникой для беспилотников проблем нет или по крайней мере ни так,как с поршневыми авиа двигателями.

        #1228917
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