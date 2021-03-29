Во Владикавказе открылся молочный завод «Деликат»

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Во Владикавказе на территории предприятия «Деликат» открылся новый молокоперерабатывающий завод. Линия рассчитана на переработку от 10 до 20 тонн молока в сутки. Сырье на предприятие поставляют как местные производители, так и фермеры из экологически чистых районов Краснодарского края.

Как рассказала «15-му Региону» заведующая производством молочного завода «Деликат» Оксана Яковлева, разлив и фасовка молочки происходят автоматически, затем продукцию отправляют на охлаждение и созревание в большую холодильную камеру, после чего отгружают со специальных платформ.

«Все оборудование в цеху расставлено таким образом, чтобы максимально исключить возможность пересечения сырого молока и готовой продукции. Это необходимо и для того, чтобы исключить человеческий фактор. Здесь есть лаборатория, в которой происходит тщательный микробиологический и физико-химический контроль», — пояснила технолог.

На заводе работает и автоматическая трехконтурная сигмойка. Ее закупили специально для того, чтобы обеспечить в цехах безопасные условия.

«Мы работаем исключительно на натуральном сырье, на цельном молоке. Поэтому специально приобрели трехконтурную сигмойку. Мы соблюдаем все санитарные правила мойки и дезинфекции, это делает нашу продукцию максимально безопасной. Мойка автоматическая и весь ее объем рассчитан так, чтобы в конце дня охватить весь цех», — рассказала Оксана Яковлева.

На молочном заводе «Деликат» создано 30 рабочих мест. Предприятие работает в тестовом режиме уже два месяца. За это время на прилавки магазинов группы компаний поступили несколько видов сметаны и творога, кефир, ряженка, йогурты, масло сливочное, молоко питьевое и сливки питьевые.

Кроме того, на заводе действует сыроварня. Сейчас здесь выпускают два вида сыра — сулугуни и осетинский.

«Мы активно работаем над расширением именно сырной линейки — планируем запустить производство российского сыра и плавленого. Хотим всю республику обеспечить нашей продукцией, молочка будет на всех торговых прилавках. После этого, естественно, расширим географию поставок. А цена продукта будет не выше, чем у остальных производителей», — заверил директор молочного завода «Деликат» Алик Битаров.

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

© region15.ru

http://alania.gov.ru/news/9370