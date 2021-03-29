Компания Ростсельмаш представила новое поколение самоходных универсальных косилок

Компания Ростсельмаш представила KSU 2 — новое поколение самоходных универсальных косилок, отвечающих возросшим потребительским запросам, как при уборке зерновых, так и кормовых культур.

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Самоходная универсальная косилка KSU 2 предназначена для работ на скашивании и укладке в валок зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, а также кормовых культур. Она идеально подходит хозяйствам, которые активно используют раздельный способ уборки урожая и занимаются животноводством.

KSU 2 имеет транспортную скорость перемещения до 50 км/ч и рабочую — до 30 км/ч. Агромашина оснащается кабиной Comfort Cab II. Система кондиционирования и отопления входит в базовую комплектацию.Ширина захвата валковых косилок серии КВТ-2 Draper Flow, агрегатируемых с KSU 2, составляет 10,74/12,42/13,94 м. В дальнейшем также будут доступны модификации 5,5/8/9,5м.

По сравнению с предыдущей моделью, KSU 2 имеет более вариативные настройки и более широкий модельный ряд свальных жаток (от 5,5 до 14 метров против 7 и 9 м. у KSU 1). Скорость работы адаптеров и дорожный просвет новинки выше, чем предыдущей модели — 1200 мм против 990 мм. Проем для формирования валка у KSU 2 имеет диапазон от 1 725 до 2 381 мм против 1800 мм у KSU 1. Широкозахватная ротационная косилка-плющилка под KSU 2 — 5 метров против 3,5 метров у предыдущей модели.

Самоходная косилка оснащена дизельным двигателем CUMMINS объемом 6,7 л мощностью 264л.с. (194 кВт при 2 200 об/мин). Электроника двигателя полностью следит за его работой и подает ровно столько топлива, сколько требуется в соответствии с текущей нагрузкой. Благодаря этому достигается минимальный расход топлива. Для работы на разных культурах KSU 2 обладает гидравлически расширяемой колеей. Диапазон колеи переднего (ведущего) моста составляет от 2 700±50 до 3 356±50 мм. Диапазон колеи заднего (управляемого) моста — от 2 820±50 до 3 820±50мм. Регулировка параметров управляется из кабины.

Для повышения автономности самоходные агромашины в базовой комплектации оснащаются пневматической системой. Она состоит из ресивера на 100 литров и компрессора с автоматическим поддержанием давления от 4 до 8 бар, удобного пневмоинструмента и быстроразъемной муфты для подключения, что снижает трудоемкость обслуживания косилки. Запаса воздуха в системе при выключенном двигателе хватает на 5 минут — этого вполне достаточно для проведения регламентных работ. Универсальная трехточечная навеска позволяет еще быстрее и удобнее агрегатировать адаптеры к самоходному шасси. Привычными остались функции изменения угла атаки адаптера с рабочего места оператора.

Новое поколение самоходных косилок Ростсельмаш оснащается в базовой комплектации РСМ Агротроник — инновационной системой дистанционного мониторинга и контроля операций агромашин с модулем параметрического контроля для сельскохозяйственных предприятий. Опционально доступны РСМ Агротроник пилот 1.0 — система автовождения на основе ГНСС и RTK сигналов, и РСМ Ночное Видение — система помощи оператору во время ночных работ с определением препятствий на рекордном, до 1500 метров, расстоянии.

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