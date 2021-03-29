«Рот Фронт» запустил новую линию по производству шоколада с начинками

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Компания «Объединённые кондитеры» 23 марта запустила линию по производству шоколада с начинками на фабрике «РОТ ФРОНТ».

На новом оборудовании будут производиться 3,6 тыс. тонн конфет и шоколада в год. Это позволит увеличить выпуск продукции предприятия на 10%.

На новой линии запускается производство 9 наименований шоколада брендов «Аленка» ® и «Бабаевский» ®. Благодаря запуску нового оборудования в линейке молочного шоколада «Аленка» ® появится шоколад с двойными и тройными начинками, а также с оригинальными посыпками (шариками и карамелью). Впервые в одной плитке шоколада будет несколько разных начинок без смешивания: молочные, желейные, ореховые, пралиновые, карамельные. В категории классического тёмного шоколада бренда «Бабаевский"® появятся плитки с вишнёвым и апельсиновым брауни, а также шоколад с тремя начинками и большая плитка шоколада, где в каждой дольке будет цельный лесной орех. До конца текущего года ассортимент будет увеличен, так как несколько новых вкусов проходят дегустационные испытания.

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Вся продукция на предприятиях холдинга производится из шоколадных полуфабрикатов собственного производства. Не так давно на фабрике «РОТ ФРОНТ» начала работу уникальная, крупнейшая в Европе и единственная в Москве линия по переработке какао-бобов, которая стала предметом особой гордости «Объединённых кондитеров». Данный инновационный проект был реализован при поддержке Правительства Москвы. Переработка какао-бобов осуществляется по эффективной методике: зёрна-какао очищаются, затем проходят дробление, обжарку и отжим масла. Эта технология редкая в России и позволяет увеличить объём выработки собственного свежего какао-масла высокого качества. Все производство автоматизировано: несколько операторов управляют оборудованием, которое выпускает более 25 000 тонн шоколадных полуфабрикатов в год.

Новейшее оборудование линии позволяет обеспечить максимальную степень измельчения какао — не менее чем на 98%.

Применение высокотехнологичного оборудования и цифровых технологий обеспечило не только очень высокую степень переработки какао-полуфабрикатов, но и позволило производить более нежный шоколад с высокими ароматическими и вкусовыми характеристиками.

«Нашу новую продукцию ждут не только на российском рынке, но и далеко за пределами нашей страны. Экспорт осуществляется более чем в 45 стран мира: КНР, Германия, страны СНГ, Израиль и другие. На днях мы подписали соглашение на экспорт нашего шоколада в Сингапур», — сообщил заместитель управляющего директора Николай Васюков.

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С чего начинается шоколад

© riamo.ru

© riamo.ru

Попав на шоколадную фабрику, кажется, что оказался в сказке или вернулся в детство, но строгие правила возвращают с небес на землю. Мы облачаемся в стерильные бахилы, халат, перчатки и шапочку. Волосы и украшения тоже нужно убрать. При входе в цеха руки обязательно дезинфицируются.

На фабрике «Рот Фронт» находится самый большой в Европе цех по переработке какао-бобов. Это место, где начинается производство шоколадных изделий. Здесь производят полуфабрикаты: какао тертое, какао-масло какао и какао-порошок.

Ежедневно цех обрабатывает 80 тонн сырых какао-бобов, из которых получается 64 тонны чистого тертого какао. Работа идет круглосуточно.

По словам руководителя PR-службы холдинга «Объединенные кондитеры» Ольги Онучиной, только гиганты кондитерского производства могут позволить себе собственную линию по переработке бобов.

«В первую очередь, это дает нам контроль производства, ведь мы не закупаем, а производим это сами», — отмечает она. Благодаря этому на фабрике полный цикл производства: «Утром — какао-масло, вечером — готовая продукция».

Сырье закупается в странах Южной Америки и Африки.

«Какао-бобы из разных стран имеют разный вкус и аромат. У нас 3500 наименований кондитерских изделий, шоколад разных сортов. Чтобы обеспечить вкус, характерный для того или иного изделия, нужны разные сорта, поэтому заказываем бобы из разных стран», — объясняет Онучина.

© riamo.ru

© riamo.ru

Производство начинается с очистки свежих какао-бобов: сырье проходит трехступенчатое просеивание, во время которого отсеивается брак, мусор и камни. Затем отсортированные какао-бобы идут на первую обжарку.

Под воздействием горячего воздуха и воды происходит дробление какао-бобов. Получается какао-крупка, которая поступит на вторую обжарку — основную, рассказывает начальник цеха Тимур Камалов.

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru

После второй обжарки какао-бобы дробятся на более мелкие частицы — получается тертое какао. На вкус какао горькое — как настоящий 100% шоколад. Из тертого какао уже получают какао-порошок и масло какао. Какао-масло — самый дорогой продукт в производстве.

«Обычно в начале какао-бобы обжаривают, а потом дробят на крупку. Мы же делаем наоборот — дробим на крупку, а затем уже обжариваем. Это позволяет нам увеличить выход какао-масла на 1,5%, что является для нас дополнительной выгодой», — отмечает Ольга Онучина.

Всего цех переработки выпускает 25 тысяч тонн полуфабрикатов в год.

Новая «Аленка» с тремя вкусами

© riamo.ru

© riamo.ru

При подготовке репортажа мы стали свидетелями пуско-наладочных работ на новой линии, где запускается производство шоколада с новыми начинками. Здесь будут изготавливать девять новых продуктов.

«У нас есть центр инноваций, который занимается текстурами, начинками, добавками. Изучив то, что интересно маленьким детям, молодежи, взрослой аудитории, у нас родился интересный ассортимент», — рассказывает директор по маркетингу холдинга «Объединенные кондитеры» Юлия Дорофеева.

По ее словам, главные принципы новых продуктов — сочетание несочетаемого и человеческое любопытство, что из этого получится.

«В шоколаде мы воплотили мечту соединить до трех начинок — желейную, жировую и молочную. В каждой дольке будет новая начинка. Пока на российском рынке таких аналогов нет», — говорит она.

© riamo.ru

© riamo.ru

На линии уже начали производство нового шоколада «Аленка» с «веселинками» — цветными драже. Это — хит продаж, говорят на фабрике. «Веселинки» в шоколад добавляются вручную.

Также на новой линии будет производиться «Аленка» с «шоколадным горошком», со вкусами «клубника со сливками», «крем-банан» и новый уникальный продукт «тройной десерт» — трехслойных шоколад, где в каждой дольке будет новый вкус, а также многослойный шоколад «Бабаевский» со вкусом брауни.

По словам заместителя управляющего директора, члена Совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Николая Васюкова, мощность новой линии составит 3600 тонн в год.

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru