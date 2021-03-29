«Рот Фронт» запустил новую линию по производству шоколада с начинками
Компания «Объединённые кондитеры» 23 марта запустила линию по производству шоколада с начинками на фабрике «РОТ ФРОНТ».
На новом оборудовании будут производиться 3,6 тыс. тонн конфет и шоколада в год. Это позволит увеличить выпуск продукции предприятия на 10%.
На новой линии запускается производство 9 наименований шоколада брендов «Аленка» ® и «Бабаевский» ®. Благодаря запуску нового оборудования в линейке молочного шоколада «Аленка» ® появится шоколад с двойными и тройными начинками, а также с оригинальными посыпками (шариками и карамелью). Впервые в одной плитке шоколада будет несколько разных начинок без смешивания: молочные, желейные, ореховые, пралиновые, карамельные. В категории классического тёмного шоколада бренда «Бабаевский"® появятся плитки с вишнёвым и апельсиновым брауни, а также шоколад с тремя начинками и большая плитка шоколада, где в каждой дольке будет цельный лесной орех. До конца текущего года ассортимент будет увеличен, так как несколько новых вкусов проходят дегустационные испытания.
Вся продукция на предприятиях холдинга производится из шоколадных полуфабрикатов собственного производства. Не так давно на фабрике «РОТ ФРОНТ» начала работу уникальная, крупнейшая в Европе и единственная в Москве линия по переработке какао-бобов, которая стала предметом особой гордости «Объединённых кондитеров». Данный инновационный проект был реализован при поддержке Правительства Москвы. Переработка какао-бобов осуществляется по эффективной методике: зёрна-какао очищаются, затем проходят дробление, обжарку и отжим масла. Эта технология редкая в России и позволяет увеличить объём выработки собственного свежего какао-масла высокого качества. Все производство автоматизировано: несколько операторов управляют оборудованием, которое выпускает более 25 000 тонн шоколадных полуфабрикатов в год.
Новейшее оборудование линии позволяет обеспечить максимальную степень измельчения какао — не менее чем на 98%.
Применение высокотехнологичного оборудования и цифровых технологий обеспечило не только очень высокую степень переработки какао-полуфабрикатов, но и позволило производить более нежный шоколад с высокими ароматическими и вкусовыми характеристиками.
«Нашу новую продукцию ждут не только на российском рынке, но и далеко за пределами нашей страны. Экспорт осуществляется более чем в 45 стран мира: КНР, Германия, страны СНГ, Израиль и другие. На днях мы подписали соглашение на экспорт нашего шоколада в Сингапур», — сообщил заместитель управляющего директора Николай Васюков.
С чего начинается шоколад
Попав на шоколадную фабрику, кажется, что оказался в сказке или вернулся в детство, но строгие правила возвращают с небес на землю. Мы облачаемся в стерильные бахилы, халат, перчатки и шапочку. Волосы и украшения тоже нужно убрать. При входе в цеха руки обязательно дезинфицируются.
На фабрике «Рот Фронт» находится самый большой в Европе цех по переработке какао-бобов. Это место, где начинается производство шоколадных изделий. Здесь производят полуфабрикаты: какао тертое, какао-масло какао и какао-порошок.
Ежедневно цех обрабатывает 80 тонн сырых какао-бобов, из которых получается 64 тонны чистого тертого какао. Работа идет круглосуточно.
По словам руководителя PR-службы холдинга «Объединенные кондитеры» Ольги Онучиной, только гиганты кондитерского производства могут позволить себе собственную линию по переработке бобов.
«В первую очередь, это дает нам контроль производства, ведь мы не закупаем, а производим это сами», — отмечает она. Благодаря этому на фабрике полный цикл производства: «Утром — какао-масло, вечером — готовая продукция».
Сырье закупается в странах Южной Америки и Африки.
«Какао-бобы из разных стран имеют разный вкус и аромат. У нас 3500 наименований кондитерских изделий, шоколад разных сортов. Чтобы обеспечить вкус, характерный для того или иного изделия, нужны разные сорта, поэтому заказываем бобы из разных стран», — объясняет Онучина.
Производство начинается с очистки свежих какао-бобов: сырье проходит трехступенчатое просеивание, во время которого отсеивается брак, мусор и камни. Затем отсортированные какао-бобы идут на первую обжарку.
Под воздействием горячего воздуха и воды происходит дробление какао-бобов. Получается какао-крупка, которая поступит на вторую обжарку — основную, рассказывает начальник цеха Тимур Камалов.
После второй обжарки какао-бобы дробятся на более мелкие частицы — получается тертое какао. На вкус какао горькое — как настоящий 100% шоколад. Из тертого какао уже получают какао-порошок и масло какао. Какао-масло — самый дорогой продукт в производстве.
«Обычно в начале какао-бобы обжаривают, а потом дробят на крупку. Мы же делаем наоборот — дробим на крупку, а затем уже обжариваем. Это позволяет нам увеличить выход какао-масла на 1,5%, что является для нас дополнительной выгодой», — отмечает Ольга Онучина.
Всего цех переработки выпускает 25 тысяч тонн полуфабрикатов в год.
Новая «Аленка» с тремя вкусами
При подготовке репортажа мы стали свидетелями пуско-наладочных работ на новой линии, где запускается производство шоколада с новыми начинками. Здесь будут изготавливать девять новых продуктов.
«У нас есть центр инноваций, который занимается текстурами, начинками, добавками. Изучив то, что интересно маленьким детям, молодежи, взрослой аудитории, у нас родился интересный ассортимент», — рассказывает директор по маркетингу холдинга «Объединенные кондитеры» Юлия Дорофеева.
По ее словам, главные принципы новых продуктов — сочетание несочетаемого и человеческое любопытство, что из этого получится.
«В шоколаде мы воплотили мечту соединить до трех начинок — желейную, жировую и молочную. В каждой дольке будет новая начинка. Пока на российском рынке таких аналогов нет», — говорит она.
На линии уже начали производство нового шоколада «Аленка» с «веселинками» — цветными драже. Это — хит продаж, говорят на фабрике. «Веселинки» в шоколад добавляются вручную.
Также на новой линии будет производиться «Аленка» с «шоколадным горошком», со вкусами «клубника со сливками», «крем-банан» и новый уникальный продукт «тройной десерт» — трехслойных шоколад, где в каждой дольке будет новый вкус, а также многослойный шоколад «Бабаевский» со вкусом брауни.
По словам заместителя управляющего директора, члена Совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Николая Васюкова, мощность новой линии составит 3600 тонн в год.
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29.03.2120:17:06
29.03.2121:06:47