В Петербурге возродили производство остовов двигателей «Русский дизель»

КМЗ начал производство остовов дизелей 70Б, 68Б, 68Г и 58Б. © mashnews.ru

Спустя два десятилетия после закрытия завода «Русский дизель» (основан как механический завод «Людвиг Нобель») Кингисеппский машиностроительный завод запустил серийный выпуск остовов к двигателям производства «Русский дизель». Об этом MASHNEWS сообщили в пресс-службе предприятия.

Подробности возрождения выпуска остовов раскрыл директор производственно-инженерного департамента Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Бороздин.

«Для этих целей предприятие запустило в эксплуатацию горизонтальный расточной станок. Он весит более 100 тонн, длина обрабатываемой детали — более 7 м, ширина — 4 м, — отметил он. — Использование нового для нас оборудования позволит изготавливать остовы двигателей размерности ДРПН 23/2×30. Станок оборудован современной системой ЧПУ и отдельным поворотным столом площадью 14 квадратных метров».

В июне 2018 года совместным решением Минпромторга и Министерства обороны Российской Федерации Кингисеппский машиностроительный завод был назначен держателем подлинников документации, разработанной Производственным объединением «Русский дизель».

Главные судовые дизельные двигатели производства «Русский дизель» широко используются на больших десантных кораблях и судах обеспечения ВМФ России, в том числе танкерах, разведывательных кораблях, ракетовозах, а также на таможенных судах.

СПРАВКА MASHNEWS:

Кингисеппский машиностроительный завод проводит ремонт дизелей для целого ряда кораблей и судов ВМФ России и других силовых ведомств.

Ранее в 2021 году КМЗ отремонтировал главные двигатели танкера «Дубна» и морского буксира «Яков Гребельский». В 2020 году успешно завершён ремонт двигателей СБС «Алта». Ранее в 2018 году предприятие отремонтировало главные двигатели танкеров «Лена» и «Двина».