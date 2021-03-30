В Бурятии ввели шестую по счету СЭС

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30 марта 2021 года в Республике Бурятия ввели в эксплуатацию самую мощную в регионе солнечную электростанцию (СЭС) — Торейскую, мощностью 45 МВт. СЭС стала шестой по счету на территории Республики.

Бурятия в последние годы входит в число флагманов внедрения солнечной энергетики. Появление на территории региона нового высокотехнологичного объекта генерации станет стимулом для его развития и улучшения экологической ситуации. Ввод ТорейскОЙ СЭС позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, что, несомненно, пойдет на пользу экосистеме озера Байкал.

Компания «Россети Сибирь» в Бурятии совместно с группой компаний «Хевел» принимала участие в подготовке электрических сетей к присоединению СЭС. В декабре 2020 года для проведения работ по подключению со стороны филиала «Бурятэнерго» было задействовано 54 человека и 23 единицы техники.

«Солнечная энергетика в Бурятии — одно из самых перспективных направлений. Республике нужны и такие огромные солнечные станции, как Торейская, и небольшие гибридные установки, рассчитанные на одно домохозяйство. Всего за последние годы в Бурятии запущено в работу 28 таких миниатюрных солнечных установок. Внедрение новой технологии позволит значительно снизить затраты на строительство традиционных воздушных линий и обеспечить даже самые отдаленные фермы и заимки электроэнергией», — сказал Сергей Козлов, директор филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго».

До настоящего времени в Бурятии действовало пять СЭС мощностью 70 МВт. В 2017 году была построена Бичурская СЭС установленной мощностью 10 МВт, которая стала первой в республике. В 2019 году были запущены станции в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах.

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