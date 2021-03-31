В Кузбассе открылся цех по производству защитных костюмов и спецодежды компании «Кузнецкий Альянс»

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На новом производственном участке, в котором трудоустроены ранее отбывавшие наказание женщины, создано 25 рабочих мест, за месяц здесь планируют выпускать до 500 комплектов рабочих костюмов для промышленных предприятий области.

Новый цех оснащен современными швейными и раскроечными машинами с программным управлением. На предприятии используют отечественное сырье. Цех выпускает спецодежду для шахтеров, строителей, дорожников, энергетиков, химиков. Продукция прошла необходимую сертификацию. Заказы на костюмы поступают не только от промышленников Кузбасса, но и из соседних регионов. Поэтому в ближайшее время цех перейдет на работу в две смены и выйдет на полную производственную мощность — 500 комплектов в месяц. Если спрос на спецодежду кузбасского бренда будет расти, руководство холдинга готово создать еще одну площадку для производства.