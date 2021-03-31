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31 марта 2021 года спущено на воду пятое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Астрол — 5» (строительный номер 5910) для компании «Астрол».

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Астрол».

Проект RSD59 разработан Морским Инженерным Бюро. Окская судоверфь строит 18 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять — судоходной компании «Астрол» плюс еще три вновь законтрактованных).

Первые семь судов сданы в эксплуатацию. Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.

Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Новый сухогрузный проект RSD59, который выполнен в «сверхполных» обводах уже с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для «Волго-Дон макса» длину, является преемником трехтрюмной серии судов RSD49.

Преимущества проекта RSD59 (на примере судна «Пола Фива» с усиленной морской функцией) по сравнению с лучшим из ранее построенных сухогрузов «Волго-Дон макс» класса проекта RSD49:

• наличие длинного трюма L = 77,35 м (на судне проекта RSD49 L = 52 м), позволяющего перевозить КТГ, что актуально для рынка стран Каспийского региона;

• высота трюма больше на 620 мм (9000 мм), чем на судне проекта RSD49, что позволяет перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов — «high cube containers» (3 таких контейнера в высоту);

• дедвейт в реке при осадке 3,60 м 5320 тонны (у проекта RSD49 — 4507 тонн), что больше на 813 тонн;

• дедвейт при осадке 4,20 м 6944 тонн (у проекта RSD49 — 6021 тонна), что больше на 923 тонны;

• дедвейт при максимальной осадке 4,706 м 8144 тонн (у проекта RSD49 при максимальной осадке 4,70 м 7143 тонны), что больше на 1000 тонн;

• установлены люковые закрытия съемного типа. Открывание и закрывание каждой секции осуществляется при помощи специального козлового крана, который по-походному располагается в районе носовой переборки жилой надстройки;

• движение и управляемость обеспечиваются двумя ВРК (лучше маневренность в узкостях, больше грузового пространства за счет уменьшения размеров МО).

Проект разработан на класс КМ Ice2(hull; power) R2 АUT1-ICS BWM(T) CONT (deck, cargo holds Nos.1,2) DG (bulk, pack) Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.

При этом по водоизмещению суда проекта RSD59 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет 5320 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,706 м — 8144 т. Длина наибольшая составляет 141,0 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6,00 м. Вместимость грузовых трюмов 11400 куб. м.

Оба трюма выполнены ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза без штивки.

Размеры: длина х ширина х высота 77,35×12,25×9,0 м и 27,03×12,25×9,0 м. Скорость эксплуатационная составляет 10,5 узлов.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью более 1100 кВт каждый, работающих на тяжелом топливе вязкостью до 380 сСт. Запасы тяжелого топлива размещаются в диптанках в районе носовой переборки МО, отделенных от забортной воды двойными дном и бортами.

Автономность плавания в море составляет 20 суток.

Экипаж — 11 человек, мест — 14.

Предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана.

Расчетный срок службы корпуса судна 24 года.

Второе дно рассчитано на интенсивность распределенной нагрузки 12,0 т/кв. м, а также на работу грейфером грузоподъемностью 16 т.

Головное судно (на Окской судоверфи) проекта RSD59 «Петротранс — 5901» (строительный номер 5901) было заложено 30.07.19. Спущено на воду 03.03.2020 . Сдано 29.05.2020

Второе судно «Петротранс — 5902» (строительный номер 5902) было заложено 27.09.19. Спущено на воду 21.04.2020 . Сдано 03.07.2020.

Третье судно «Петротранс — 5903» (строительный номер 5903) было заложено 30.10.19. Спущено на воду 10.06.2020 . Сдано 30.07.2020.

Четвертое судно «Петротранс — 5904» (строительный номер 5904) было заложено 29.11.19. Спущено на воду 21.07.2020 . Сдано 03.09.2020.

Пятое судно «Петротранс — 5905» (строительный номер 5905) было заложено 27.12.19. Спущено на воду 26.08.2020 . Сдано 09.10.2020.

Шестое судно «Астрол — 1» (строительный номер 5906) было заложено 28.01.20. Спущено на воду 24.09.2020 . Сдано 14.11.2020.

Седьмое судно «Астрол — 2» (строительный номер 5907) было заложено 27.02.20. Спущено на воду 20.10.2020 . Сдано 27.11.2020.

Восьмое судно «Астрол — 3» (строительный номер 5908) было заложено 29.04.20. Спущено на воду 22.12.2020.

Девятое судно «Астрол — 4» (строительный номер 5909) было заложено 29.06.20. Спущено на воду 18.02.2021.