В Смоленской области на заводе компании «Акрон» завершена модернизация производства аммиака

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ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон») завершило проект по техническому перевооружению производства аммиака, одного из базовых компонентов для выпуска азотных и сложных минеральных удобрений. Со дня получения первого кондиционного продукта после завершения модернизации уже выработано свыше 440 тыс. тонн аммиака.

Реализация проекта позволила увеличить производительность агрегата с 1740 тонн в сутки до 2100 тонн, повысить энергоэффективность агрегата, снизив расход природного газа на тонну производимого аммиака на 7%. Планируемое увеличение выпуска продукта ─ 130 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составили свыше 5 млрд рублей.

Генеральным проектировщиком выступил ООО «Новгородский ГИАП». Над воплощением проекта трудились сотрудники ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон», 60 подрядных организаций со всей страны, всего более 1100 специалистов, 50 единиц техники.

Впервые на постсоветском пространстве для агрегатов по проектам TEC, KLE, ГИАП (инжиниринговые компании разрабатывали решения для ряда советских химических предприятий по технологии KBR) был реализован выход на производительность 2100 тонн в сутки. «Дорогобуж» первым в стране применил технологию KRES американской компании KBR. Реактор теплообменного риформинга KRES позволил увеличить эффективность отделений риформингов.

Генеральный директор компании Владимир Куницкий отметил: «Модернизация агрегата аммиака на промплощадке „Дорогобужа“ ─ важная часть технологической программы компании. Увеличение производительности агрегата позволит получить дополнительный объем аммиака, необходимый для реализации новых проектов».

Напомним, дорогобужский агрегат аммиака проектной мощностью 450 тыс. тонн в год введен в эксплуатацию в декабре 1979 года. В сентябре 1981 года жидкому синтетическому аммиаку марки «А» Дорогобужского завода азотных удобрений был присвоен государственный Знак качества.