«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию крупный молочный комплекс в Бугульминском районе Татарстана

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«Северная Нива Татарстан» ввела в эксплуатацию первый молочный комплекс из трёх молочных ферм вблизи с. Наратлы Бугульминского района.

Объём финансирования животноводческого комплекса «Наратлы» составляет 2 млрд 704 млн рублей.

На сегодняшний день здесь создано 73 рабочих места.

На предприятии «Северная Нива Татарстан», в состав которого входит ЖК «Наратлы», содержатся 1,7 тыс. голов КРС, из которых дойное стадо — 860 голов.

Производственная мощность комплекса составляет 100 тонн молока в сутки.

На комплексе «Наратлы» произведён запуск доильного зала «Карусель». Устройство представляет собой круговую платформу на бетонном основании. Одновременно на нём может проходить дойка 72 коров.

Процесс максимально комфортный. Корова заходит на «Карусель» и занимает отдельную ячейку. Доярка моет вымя, и устанавливает доильный аппарат. За один оборот «Карусели» корова отдаёт молоко. Без всякого вмешательства человека система после каждого животного стерилизует доильный аппарат.

На территории комплекса также установлены и работают программы по управлению стадом и управлению кормлением. Идентификация животных унифицированными номерами составляет 100%.

Кроме того, в комплекс вошли профилакторий, кормоцех, коровники на тысячу голов каждый.

Поголовье нетелей голштинской породы для комплектации фермы поставляется из Воронежа и Германии. По оперативным данным Минсельхозпрода Республики на сегодняшний день производство молока за сутки составляет 19550 кг, надой молока на 1 племенную корову 25 кг в день.

В будущем планируется ввод в эксплуатацию ещё двух молочных ферм, на сегодняшний день для них определены площадки вблизи сёл Сумароково и Зеленая Роща, где также построят центральную базу с гаражами, мастерскими, складами и зернотоком. Объём инвестиций всего проекта составит более 12 млрд рублей.

Молочный комплекс «ЭкоНивы» станет серьезной точкой роста для всего юго-востока Республики, а также обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.