НПК «Грасис» начала производство медицинских кислородных концентратов АКС на 10 л/мин

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В апреле НПК «Грасис» (г. Москва) начала серийный выпуск отечественного компактного кислородного концентратора АКС универсального применения для лечебных учреждений.

Концентратор АКС производительностью 10 л/мин и чистотой кислорода до 94% успешно применяется:

для аппаратов ИВЛ, НДА

для подачи кислорода в сеть

В данной модели предусмотрена защита от действий пациентов. Концентратор укомплектован индивидуальными системами дыхания (от 3 до 5 комплектов).