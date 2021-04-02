Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

НПК «Грасис» начала производство медицинских кислородных концентратов АКС на 10 л/мин

 © www.grasys.ru

В апреле НПК «Грасис» (г. Москва) начала серийный выпуск отечественного компактного кислородного концентратора АКС универсального применения для лечебных учреждений.

Концентратор АКС производительностью 10 л/мин и чистотой кислорода до 94% успешно применяется:

  • для аппаратов ИВЛ, НДА
  • для подачи кислорода в сеть

В данной модели предусмотрена защита от действий пациентов. Концентратор укомплектован индивидуальными системами дыхания (от 3 до 5 комплектов).
Источник: https://www.grasys.ru

медицинский концентратор кислорода, медицинская техника, концентратор кислорода, Москва
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,