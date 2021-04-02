НПК «Грасис» начала производство медицинских кислородных концентратов АКС на 10 л/мин
В апреле НПК «Грасис» (г. Москва) начала серийный выпуск отечественного компактного кислородного концентратора АКС универсального применения для лечебных учреждений.
Концентратор АКС производительностью 10 л/мин и чистотой кислорода до 94% успешно применяется:
- для аппаратов ИВЛ, НДА
- для подачи кислорода в сеть
В данной модели предусмотрена защита от действий пациентов. Концентратор укомплектован индивидуальными системами дыхания (от 3 до 5 комплектов).
Источник: https://www.grasys.ru
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