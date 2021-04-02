ЛМЗ изготовил и завершил отгрузку самого крупного элемента гидротурбины для Усть-Среднеканской ГЭС

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Специалисты Ленинградского Металлического завода изготовили и завершили отгрузку 86-тонного рабочего колеса гидротурбины, предназначенного для гидроагрегата № 4 строящейся в Магаданской области Усть-Среднеканской ГЭС.

Сегодня груз диметром 5,8 м и высотой более 3 м был отправлен с завода на автотрейлере в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург». В настоящее время на ЛМЗ завершается изготовление гидротурбины и продолжается отгрузка в порт генераторного оборудования, изготовленного заводом «Электросила».

Оборудование изготовлено в соответствии с договором между «Силовыми машинами» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», подписанным в 2019 году. В обязательства «Силовых машин» входит изготовление и поставка на Усть-Среднеканскую ГЭС гидротурбины с системой автоматического управления (САУ), гидрогенератора в комплекте с системой возбуждения, и вспомогательного оборудования для гидроагрегата № 4. Кроме того, специалисты «Силовых машин» окажут услуги шеф-монтажа.

Ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 4 и выход станции на проектную мощность 570 МВт запланированы на 2022 год, завершение строительства ГЭС — на 2023 год.

Справочно:

Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыме в Магаданской области возводится в несколько этапов. Первые два гидроагрегата станции, оснащенные оборудование «Силовых машин», были введены в эксплуатацию в 2013 году с использованием временных рабочих колес гидротурбин, адаптированных к работе на пониженных напорах воды. С этими рабочими колесами каждый гидроагрегат может развивать мощность 84 МВт.

Для гидроагрегатов № 3 (введен в эксплуатацию в 2019 году) и № 4 (пуск запланирован на 2022 год), оборудование для которых также изготавливают «Силовые машин», изначально спроектированы постоянные рабочие колеса.

Замена рабочих колес на гидроагрегатах № 1 и № 2 (завершится в 2022 году) на постоянные и ввод в эксплуатацию гидроагрегата № 4 обеспечит выход Усть-Среднеканской ГЭС на проектную мощность — 570 МВт.