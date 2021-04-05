Хроники импортозамещения в САПР. Итоги 2020

В 2020 году 38 предприятий из 22 регионов России и Казахстана заменили зарубежное инженерное программное обеспечение на продукты АСКОН по программе «Трейд-ин. Замещение». Самыми востребованными оказались системы 3D- и 2D-проектирования, кроме того компании заменяли системы управления инженерными данными об изделии и системы проектирования технологических процессов — всего 643 лицензии.

Среди участников программы импортозамещения в 2020 году больше всего представителей машиностроения, приборостроения и судостроения. АСКОН отмечает стабильный интерес к предложению «Трейд-ин. Замещение» с 2015 года. Тогда к программе импортозамещения, в основном из-за санкционных рисков и ограничений, стали обращаться заказчики из оборонно-промышленного комплекса.

Инфографика по акции Трейд-Ин © ascon.ru

Для предприятий из гражданского сектора промышленности переход на отечественное инженерное ПО чаще всего связан с ростом цен на зарубежные программы и введением крупными западными вендорами подписки на ПО вместо постоянных лицензий.

«Решение отказаться от AutoCAD было принято руководством ПАО „Химпром“ после того, как поставщик ПО не смог продлить нам лицензию. В качестве замены рассматривались разные программы от российских разработчиков. Окончательное решение было принято в пользу КОМПАСа», потенциал которого в областях строительно-монтажного проектирования и разработки конструкторской документации показался нам более высоким. На данный момент отдел активно использует КОМПАС в разработке проектной документации. Как правило, это стадия «Р» — разделы ТХ, АТХ, ЭМ, ЭО, АС, КМ, МЧ, ОВ, ВК и др. Также в КОМПАС-3D разрабатывается конструкторская документация на нестандартные изделия", — рассказал Дмитрий Медведев, начальник ПКО ПАО «Химпром».

Кроме того, инженеры предпочитают работать в тех САПР, которые они изучали во время учебы в вузах и хорошо знают. Так причину перехода на КОМПАС-3D прокомментировал Шамиль Галлямов, руководитель подразделения в Уфе НТЦ «Геомеханика»: «Подразделение компании в Уфе открылось сравнительно недавно, лицензии зарубежных САПР мы получили от другого подразделения, тогда как нам привычнее работать в КОМПАС-3D. Наши специалисты учились в Уфимском авиационном техническом университете, где КОМПАС является одним из главных САПР-пакетов. Он устраивает и по быстродействию, и по скорости подготовки рабочей конструкторской документации. Поэтому мы обменяли невостребованные старые лицензии на КОМПАС».

Итоги с 2015 года © ascon.ru

По программе «Трейд-ин. Замещение» промышленное предприятие или проектная организация могут приобрести новые лицензии КОМПАС-3D, КОМПАС-График, КОМПАС-Строитель, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM и ЛОЦМАН:КБ со скидкой 60% и выше от стандартной цены. Для получения льготных условий покупки участникам программы достаточно предъявить копию лицензионного соглашения на зарубежное ПО, выпущенное ранее определенного года, и направить в адрес АСКОН официальное письмо с обязательством не использовать заменяемое программное обеспечение. Подробнее об акции «Трейд-ин. Замещение».