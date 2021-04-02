На заводе АВТОТОР освоен выпуск эвакуаторов повышенной грузоподъемности
Калининградский автомобилестроительный завод АВТОТОР расширяет линейку выпускаемой специальной техники. Предприятие освоило производство сдвижных эвакуаторов на базе коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX9.
Преимущества этого автомобиля — в увеличенной погрузочной длине платформы 5600 мм и грузоподъемности 3600 кг. Корейские инженеры заложили запас прочности в автомобиль Mighty EX9 и установили мосты с грузоподъемностью 3100/6400 кг. Полная масса автоэвакуатора 9500 кг. Модель оснащена мощным двигателем — 3,9-литровым D4GA (170 л.с. / 608 Нм), работающим в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Производство модели Hyundai Mighty по полному циклу (сварка и окраска кабин и сборка) началось в декабре 2020 г. Для выпуска Hyundai Mighty на предприятии введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.
Для адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе АВТОТОР покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.
Разработанные специалистами АВТОТОР и одобренные НМС технологические требования в процессе окраски кабин грузовиков схожи с технологией производства легковых автомобилей: помимо фосфатирования и катафорезного покрытия на кабину автомобиля наносится вторичный грунт, который защищает от механических повреждений, усиливает защитные свойства. Вторичный грунт наносится в два слоя путем автоматического распыления роботами и высушивается при высоких температурах. Только после этого кабины грузовиков Hyundai поступают в окончательную окраску.
Подобные меры значительно повышают антикоррозийную защиту и улучшают эксплуатационные свойства автомобилей Hyundai в российских климатических условиях.
Непосредственно на заводе АВТОТОР коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек — для этого на предприятии создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек. Это, в частности, изотермические и промтоварные фургоны, борт-тенты, а также специальные надстройки. Недавно на заводе был освоен выпуск передвижных медицинских комплексов — рентгенкабинета и мобильной стоматологической клиники.
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