На заводе АВТОТОР освоен выпуск эвакуаторов повышенной грузоподъемности

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Калининградский автомобилестроительный завод АВТОТОР расширяет линейку выпускаемой специальной техники. Предприятие освоило производство сдвижных эвакуаторов на базе коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX9.

Преимущества этого автомобиля — в увеличенной погрузочной длине платформы 5600 мм и грузоподъемности 3600 кг. Корейские инженеры заложили запас прочности в автомобиль Mighty EX9 и установили мосты с грузоподъемностью 3100/6400 кг. Полная масса автоэвакуатора 9500 кг. Модель оснащена мощным двигателем — 3,9-литровым D4GA (170 л.с. / 608 Нм), работающим в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Производство модели Hyundai Mighty по полному циклу (сварка и окраска кабин и сборка) началось в декабре 2020 г. Для выпуска Hyundai Mighty на предприятии введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.

Для адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе АВТОТОР покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.

Разработанные специалистами АВТОТОР и одобренные НМС технологические требования в процессе окраски кабин грузовиков схожи с технологией производства легковых автомобилей: помимо фосфатирования и катафорезного покрытия на кабину автомобиля наносится вторичный грунт, который защищает от механических повреждений, усиливает защитные свойства. Вторичный грунт наносится в два слоя путем автоматического распыления роботами и высушивается при высоких температурах. Только после этого кабины грузовиков Hyundai поступают в окончательную окраску.

Подобные меры значительно повышают антикоррозийную защиту и улучшают эксплуатационные свойства автомобилей Hyundai в российских климатических условиях.

Непосредственно на заводе АВТОТОР коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек — для этого на предприятии создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек. Это, в частности, изотермические и промтоварные фургоны, борт-тенты, а также специальные надстройки. Недавно на заводе был освоен выпуск передвижных медицинских комплексов — рентгенкабинета и мобильной стоматологической клиники.