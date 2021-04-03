Российская компания представила первый российский экскаватор работающий на СПГ
Как сообщила пресс-служба омпании UMG СДМ (компания включает машиностроительные заводы: Эксмаш, Тверской экскаватор, Брянский арсенал, Челябинские строительно-дорожные машины, ЮМДЖи-Рыбинск), в январе 2021 года компанией был представлен первый отечественный экскаватор, работающий на сжиженном природном газе.
Новая модель изготовлена на базе гусеничного экскаватора Е330С (создан в рамках НИОКР по субсидии Минпромторга, впервые представлен в апреле 2018 года), в котором устанавливаемые по желанию заказчика дизельные двигатели класса Tier 3 (Евро 4) производства «КАММИНЗ КАМА» или «ЯМЗ» заменены на газовый двигатель Yuchai мощностью 259 л.с., а также установлен пятисотлитровый криогенный бак меньшего размера, размещенный на противовесе экскаватора. Объем ковша экскаватора варьируется от 1,25 до 2 м3.
Насос-распределитель и джойстики экскаватора производства немецкой компании Bosch Rexroth, но в дальнейшем предполагается их замена на гидравлику производства «Пневмостроймашина».
Экскаватор весом 35,5 т оснащается гидроцилиндрами производства псковской компании «Велмаш-С» — ведущего российского производителя мобильной грузоподъемной техники.©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/H3-w4qPreXY
Ранее компанией был освоен выпуск четырнадцати моделей гусеничных экскаваторов.
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