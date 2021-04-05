В Кежемском районе Красноярского края начал работу завод по производству пеллет
В Кодинске (Кежемский район) открылся завод по производству топливных гранул — пеллет. Новое предприятие запустила компания «Ангара лес».
Производство нацелено на глубокую переработку древесины с применением современных безотходных технологий. В планах предприятия экспортировать в Европу около 30 тысяч тонн древесных гранул.
С 2017 года компания реализует на территории Кежемского района приоритетный инвестиционный проект. Так, компанией уже запущены в работу сушильный и лесопильный комплексы, производство строганых пиломатериалов, завершен монтаж котельного оборудования, идет приобретение техники. На производстве сейчас трудится 420 человек. Инвестиции в проект уже превысили 1 млрд рублей. «Ангара-лес» за это время заготовила 897 тыс. куб. м древесины, произвела более 220 тыс. куб. м пиломатериалов.
Читайте также...
- В Красноярске открыт детский сад на 300 мест
- Подписано соглашение о строительстве в Красноярском крае завода по выпуску бензина и дизтоплива
- ТВЭЛ поставил очередную партию германия-76 для международного проекта LEGEND