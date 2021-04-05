© niitn.transneft.ru

ООО «НИИ Транснефть» завершило выполнение работ по созданию трехмерной цифровой модели с использованием технологий лазерного сканирования самой северной в России головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС-1) магистрального нефтепровода (МН) Заполярье — НПС «Пур-Пе».

Цифровая модель объекта создана в специальном программном комплексе, предназначенном для сбора, обработки, анализа и визуализации данных геотехнического мониторинга. Программа помогает визуализировать в одной системе большой массив данных лазерного сканирования (наземная часть), проектной и исполнительной документации (подземная часть), позволяя получать сведения о состоянии объекта и окружающей среды удалённо с любого автоматизированного рабочего места.

Созданная цифровая модель ГНПС-1 даёт возможность совмещать в 3D-пространстве результаты геотехнического мониторинга и контролируемые объекты, выполнять сечения площадки станции для просмотра геологического строения и внутреннего устройства объектов, в том числе подземных, визуализировать области промораживания грунтов вокруг термостабилизаторов. Это позволяет в динамике наблюдать за экзогенными геологическими процессами и их развитием, на основе полученной информации разрабатывать необходимые компенсирующие мероприятия.

На сегодняшний день система цифровых моделей внедрена на ряде станций магистрального нефтепровода Куюмба — Тайшет и трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». Также в трёхмерном отображении создан тестовый участок линейной части нефтепровода Заполярье — НПС «Пур-Пе».

Задача ООО «НИИ Транснефть» на ближайшие годы — создать 3D-модели всех площадочных объектов станций, расположенных в сложных природно-климатических и геологических условиях. В будущем эти данные помогут сформировать цифровые двойники площадочных и линейных объектов.

В текущем году выполняются работы по миграции полученных 3D-моделей НПС в корпоративную информационную систему «Геоинформационная система ПАО «Транснефть» (КИС ГИС ТН). Созданные 3D-модели могут быть использованы в программе информационного моделирования «ИНФОМАКС» в рамках внедрения реализуемой «Транснефтью» системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологии информационного моделирования («Цифровое строительство»).

© niitn.transneft.ru