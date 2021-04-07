Изготовлена новая модификация «Ласточки» для самых загруженных межрегиональных маршрутов

© sinara-group.com

Специалисты завода «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс») разработали новую модификацию скоростного электропоезда «Ласточка». Состав спроектирован на базе двухсистемного поезда ЭС1П, предназначенного для межрегиональных перевозок пассажиров на расстояние до 700 км.

Электропоезд в 10-вагонном исполнении с повышенным уровнем комфорта отправлен на сертификационные испытания, которые продлятся до конца мая, а уже летом он выйдет на маршрут. Новая модификация разрабатывалась с учетом опыта эксплуатации поездов «Ласточка» предыдущих поколений, курсирующих на участке Москва — Нижний Новгород.

Одно из ключевых изменений в конфигурации электропоезда, предложенное конструкторами, — это новые промежуточные моторные вагоны в центре состава. Благодаря им пассажиры могут свободно перемещаться по всей длине поезда — ранее на наиболее загруженных маршрутах применялась сцепка двух пятивагонных «Ласточек», сквозное перемещение между которыми было невозможно. Кроме того, моторные вагоны поддерживают необходимую поезду силу тяги.

На электропоезде модификации ЭС1П повышенной комфортности впервые применен новый тип сидений не только в бизнес-классе, который в этой модификации имеет дополнительную vip-зону, но и в классе «турист». Помимо возможности регулировать положение подушки сидения, у кресел появилась возможность изменять угол наклона спинки, что значительно повышает уровень комфорта во время путешествий на дальние расстояния. Кроме этого два ряда сидений теперь развернуты в обратном направлении, чтобы пассажиры могли выбрать наиболее удобный способ посадки во время движения поезда. Все сидения оборудованы розетками и USB-портами.

© sinara-group.com

Всего в новой «Ласточке» 727 кресел разной классности, два места для маломобильных граждан и семь откидных сидений. В поезде увеличилось и количество санитарных модулей — 11 кабинок, в том числе универсальный модуль для людей с ограниченными возможностями.

«Новая модификация электропоезда, разработанная на нашем заводе, — это, в первую очередь, более высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров, что особенно актуально для межрегионального железнодорожного сообщения», — подчеркнул генеральный директор Олег Спаи.

После получения сертификата «Уральские локомотивы» начнут поставку ЭС1П повышенной комфортности Российским железным дорогам — удлиненные составы смогут заменить сцепленные электропоезда на популярных маршрутах. Всего до конца года на заводе будет изготовлено семь «Ласточек» новой модификации.