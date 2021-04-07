Воронеж получил 30 новых автобусов

© riavrn.ru

Автопарк Воронежа пополнили 30 новых современных автобусов марки ЛиАЗ, приобретенных на условиях льготного лизинга по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Половина техники уже прошла необходимую подготовку и вышла на линию.

Так, десять новых автобусов направлено на маршрут № 9КС. За счет еще пяти единиц увеличен выпуск на маршруте № 49 ― теперь на нем курсирует 20 автобусов большой вместимости. Оставшаяся часть подвижного состава сейчас завершает оформление необходимых документов. Курсировать по городским улицам новые автобусы начнут в конце недели.

© static1-repo.aif.ru

Все автобусы имеют 105 мест общей вместимости, большую накопительную площадку, систему видеонаблюдения, цифровой номер маршрута и информационную строку с указанием остановочных пунктов.

Пневматическая подвеска позволяет «наклонять» транспортное средство до уровня бордюра ― для обеспечения более комфортной и быстрой посадки маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Также они оборудованы пандусами, не требующими для открытия применения специальных средств, и наружной кнопкой вызова водителя.

© национальныепроекты.рф

В конце 2020 года в Воронеж поступило 57 аналогичных машин, также закупленных со скидкой благодаря участию в нацпроекте.