Моздок и Грозный соединил магистральный газопровод

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» © etokavkaz.ru

Компания «Газпром» завершила строительство магистрального газопровода «Моздок — Грозный», протяженность которого превышает 100 километров. Объект обеспечит подачу газа на Грозненскую ТЭС.

«В 2018 году началось строительство этого очень важного объекта для обеспечения газом в первую очередь Грозненской ТЭС. Для надежности обеспечения всей энергетики города и центральной части республики газопровод нужен. Cегодня можно сказать, появились возможности увеличения объема подачи газа», — сказал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов на церемонии ввода в эксплуатацию объекта на территории автоматизированной газораспределительной станции на окраине Грозного.

Протяженность нового магистрального газопровода составляет свыше 101 километра, диаметр трубы — 700 миллиметров. Газовая трасса проложена в одном техническом коридоре с действующими магистральными газопроводами Ставрополь — Грозный и участком трубопровода магистрального газопровода Ставрополь — Грозный.