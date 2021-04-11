Агропром России. Новости

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

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Миллион, миллион, миллион алых роз

16 декабря 2020 года состоялось открытие цеха по выращиванию роз на тепличном комбинате «Новосибирский».

С мая по сентябрь 2020 года предприятие реконструировало 2 га теплиц для выращивания голландских роз на срез.

При выходе на проектную мощность в 2022 году планируется производство 7 млн роз в год. Это позволит обеспечить качественными цветами не только Новосибирскую область, но и соседние регионы.

Инвестиции в производство составили 177 млн рублей.

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«Дальше это будут хризантемы, герберы, горшечные цветы, — рассказывает учредитель ГК „Горкунов“ Борис Горкунов. — Цветы востребованы. Одна проблема — они сейчас поставляются в основном из-за рубежа. Всего 15% цветов производится в России, а все остальные 85% — завозится. Но понемногу в магазины начинают поступать и наши цветы».

В ближайшие пять лет ТК «Новосибирский» общей площадью 16 га планируется полностью реконструировать.

В Ульяновской области начала работать микробиологическая лаборатория «Марс» для мониторинга качества выпускаемой продукции

Лаборатория размещена в непосредственной близости от фабрики «Марс» по производству кондитерской продукции в поселке Чердаклы. В ней будут проводиться исследования с целью подтвердить соответствие товаров государственным, нормативным и корпоративным требованиям.

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Строительство лаборатории было начато в июне 2018 года и заняло более двух лет. Место возведения выбрано исходя из продолжительной истории инвестиционного сотрудничества Ульяновской области и компании Mars, а также учитывало постоянный запрос на обширный ряд микробиологических исследований для шоколадного производства.

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Инвестиции в строительство новой микробиологической лаборатории составили 375 млн рублей, а суммарный объем инвестиций в проекты ООО «Марс» в Ульяновской области превысил 11 млрд рублей", — рассказал президент ООО «Марс», генеральный директор Mars Wrigley в России Махер Батруни.

На Сахалине заработал первый комбикормовый завод

Цех запустили в Холмске. Здесь будут производить до 30 тысяч тонн питательных смесей в год. Это половина от всего объема, необходимого островным сельхозтоваропроизводителям.

Первая партия комбикорма отправлена островным животноводческим предприятиям. На новом предприятии установлено новейшее оборудование российского производства. Открытие завода позволило создать 50 рабочих мест.

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— Безусловно, это производство окажет неоценимое влияние на продукцию, которую мы выпускаем для жителей Сахалинской области. От качества комбикорма зависит и качество мяса, молока, яиц. Здесь продукция всегда будет свежей. К тому же, можно оперативно договориться о смене рецептуры, ведь для хряков, свиноматок и поросят нужны разные комбикорма, — поделился генеральный директор ООО «Сахалинский бекон-2» Валерий Леонов.

Модернизация позволила Вохомскому сырзаводу увеличить объемы производства

На 11% увеличил объёмы производства по итогам 2020 года Вохомский сырзавод в Костромской области. Нарастить выпуск продукции удалось, в том числе, благодаря проведенной модернизации. Из бюджета региона по программе развития северо-восточных районов предприятию была оказана поддержка на сумму более 20 млн рублей.

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В Костромской области производством сыра занимаются 13 предприятий и индивидуальных предпринимателей. В 2020 году они произвели 4270 тонн продукции, что на четверть больше, чем годом ранее.

Более четверти всего произведённого в регионе сыра приходится на Вохомский сырзавод. В 2020 году предприятие выпустило 1206,4 тонны продукции. Это на 11% или 122 тонны больше, чем годом ранее.

Почти половина от общего объема — 554 тонны — приходится на производство сыра «Малыш», который, по словам сотрудников предприятия, пользуется у покупателей популярностью. Кроме этого, растёт спрос на сыр «Малыш» с пажитником и грецким орехом. Его изготовлено 108 тонн. За прошлый год в Вохме также произвели 241 тонну «Российского» и 223 тонны «Костромского» сыра.

© smi44.ru

© smi44.ru

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Наращивать объемы выпуска продукции на Вохомском сырзаводе позволяет проведённая модернизация. Помощь в этом оказывает регион. Так, в рамках программы развития северо-восточных районов области была оказана помощь на сумму более 23 млн рублей. С привлечением средств государственной поддержки построено сырохранилище, приобретены сыроизготовитель емкостью 10 тысяч литров, комплект прессов, два автомобиля-молоковоза, модернизированы очистные сооружения, установлено оборудование для производства сыров «Вохма-Малыш» и «Золотое кольцо».

В Мелекесском районе Ульяновской области установлено новое технологическое оборудование комбикормового цеха мощностью 5-6 тонн сырья в час

Мощности нового технологического оборудования комбикормового цеха ООО «Золотой колос» полностью удовлетворяет потребность свинокомплекса в кормах.

Сумма затрат на строительство кормоцеха составила 84 млн рублей. Создано 8 новых рабочих мест.

© mcx73.ru

© mcx73.ru

В ООО «Золотой колос» реализация свинины в живом весе осуществляется с апреля 2019 года. За 2020 год объём продукции составил 1600 тонн, при выходе на полную производственную мощность он достигнет 36 тыс. тонн. В настоящее время в хозяйстве 4480 гектаров земли, а также 68 единиц сельхозтехники и 20 — автомобильной, которая необходима для выполнения сельхозработ.

«На сегодняшний день поголовье свиней у нас — более восьми тысяч. Построен крытый зерноток и приобретены земельные участки сельскохозяйственного назначения. В перспективе думаем запустить полтора корпуса для более эффективной работы. На предприятии сейчас трудятся порядка 70 человек. С расширением штат будет увеличиваться. Свою продукцию на 95-96% мы реализуем в Ульяновской области», — рассказал директор ООО «Золотой колос» Раис Хуснутдинов.

Тульское предприятие «Плава» поставило молочное оборудование в Испанию

АО «Плава», ведущему отечественному предприятию в области производства оборудования для переработки молока, удалось заключить экспортный контракт с покупателем из Испании.

В декабре 2020 года Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области разместил продукцию АО «Плава» на международной электронной торговой площадке All.biz. В результате совместной работы команды регионального ЦПЭ и АО «Плава» предприятию удалось заключить экспортный контракт с покупателем из Испании и совершить по нему отгрузки.

© plava.ru

В марте 2021 г. сепаратор для удаления соматических клеток «Ж5-Плава-ОСК-1» был отгружен в Испанию.

В отличии от рядового исполнения, барабан сепаратора, крышка посуды и приемно-отводное устройство изготовлены полностью из нержавеющей стали.

Запросы на продукцию тульского производителя продолжают поступать со всех точек мира. В настоящее время руководство предприятия принимает значительное количество запросов на поставку продукции от иностранных компаний.

ООО «Ландис» ввело в эксплуатацию вторую очередь производства мороженого на заводе в Тюменской области

ООО «Ландис» запустило вторую очередь завода по производству мороженого в Тюменской области, сообщает Агентство инфраструктурного развития региона.

Компания вышла на производственную мощность в 2,5 тыс. тонн продукции ежегодно. Существенно расширен ассортимент выпускаемого мороженого. Ещё в декабре выпускалось 12 сортов мороженого, а сейчас 19.

Уже в ближайшее время мороженое будут фасовать по 1 кг (в удобной для потребителя упаковке) со всевозможными вкусами и наполнителями: от черники до соленой карамели.

Количество рабочих мест увеличилось на 15%.

На сегодняшний день продукция «Ландис» продаётся в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

© rayon72.ru

В текущем году планируется также зайти на рынки Пермского края и Челябинской области.

Как сообщалось, первая очередь завода с инвестициями 127 млн рублей была открыта в июне 2018 года. Завод по производству мороженого стал первым предприятием, открывшимся на территории индустриального парка «Боровский».

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

http://gorkunov...on-alyh-roz.htm

https://ulgov.r...20.12.15/58543/

https://sakhali...45ac0efb045ae4e

https://adm44.r...etail.php/40809

https://ulgov.r...20.10.07/57859/

https://www.pla...iya-v-ispaniyu/

https://milknew...morozhenoe.html