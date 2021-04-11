В Уфу прибыла партия новых троллейбусов УТТЗ «Горожанин»

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Десять троллейбусов марки «Горожанин» муниципальный перевозчик получил в рамках Российского промышленного форума.

Новый троллейбус спроектирован в сотрудничестве с Минским автозаводом, который стал стратегическим партнером УТТЗ в 2020 году. «Горожанин» оснащен системой автономного хода, которая позволит объезжать пробки и продолжать движение при отсутствии тока в сети. Стоимость одного троллейбуса — 18,5 млн рублей.