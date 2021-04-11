В Уфу прибыла партия новых троллейбусов УТТЗ «Горожанин»
Десять троллейбусов марки «Горожанин» муниципальный перевозчик получил в рамках Российского промышленного форума.
Новый троллейбус спроектирован в сотрудничестве с Минским автозаводом, который стал стратегическим партнером УТТЗ в 2020 году. «Горожанин» оснащен системой автономного хода, которая позволит объезжать пробки и продолжать движение при отсутствии тока в сети. Стоимость одного троллейбуса — 18,5 млн рублей.
Читайте также...
- Уфимский трамвайно-троллейбусный завод поставил в Чебоксары 68 новых троллейбусов
- В Уфе «УТТЗ» тестирует новый троллейбус с кузовом от автобуса МАЗ
- АО «Вагоноремонтный завод» открыл новый цех в Башкирии
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!