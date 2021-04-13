Производство композитных деталей для Ferrari запустили в московском «Технополисе»

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — научно-производственное объединение «Композит» — запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок.

Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40% новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт.

Отмечено, что компетенции резидента позволяют разрабатывать решения с применением композитных материалов, предоставлять услуги по проектированию и выпуску мелких и крупных серий продукции. Инвестиционный проект, который «НПО Композит» реализует в статусе резидента ОЭЗ «Технополис Москва» с 2020 года, охватывает период в 10 лет и предусматривает вложения в площадку более 80 млн рублей. Отраслями применения выпускаемой продукции выступают автопром, судостроение, робототехника, аэрокосмическая промышленность — те сферы, где требуется облегчение веса конструкций и особая прочность деталей.

«Новая продукция адресована официальным дилерам мировых автоконцернов. В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества», — уточнил генеральный директор НПО «Композит» Михаил Филимонов.